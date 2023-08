Ein Bio­di­ver­si­täts­pro­jekt opti­miert Lebens­räu­me für Tie­re und Pflan­zen in der gan­zen Stadt, aktu­ell wird am Hain­wei­her gearbeitet.

Der Hain­wei­her wird öko­lo­gisch deut­lich auf­ge­wer­tet: Das Was­ser wird abge­las­sen, der Hain­wei­her im Anschluss ent­schlammt, um die dro­hen­de Ver­lan­dung zu ver­hin­dern. Dies geschieht im Rah­men des vom Bund geför­der­ten Pro­jekts „Städ­ti­sche Wäl­der und Parks in Bam­berg – Bio­di­ver­si­tät und Kli­ma­an­pas­sung im urba­nen Raum“, das aus fünf Teil­pro­jek­ten besteht. Alle Teil­pro­jek­te wer­den öffent­lich erläu­tert: „Wir ver­bes­sern mit kon­kre­ten Maß­nah­men den Lebens­raum für unse­re hei­mi­sche Tier- und Pflan­zen­welt und machen zugleich Natur für die Bür­ger­schaft erleb­bar“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Ent­hül­lung der Tafel am Hainweiher.

Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke hat die gro­ße Infor­ma­ti­ons­ta­fel gemein­sam mit dem Zwei­ten Bür­ger­mei­ster sowie Kli­ma- und Umwelt­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp, Finanz­re­fe­rent Bert­ram Felix und den Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Andre­as Schwarz und Lisa Badum ent­hüllt. Schwarz konn­te durch sei­ne Funk­ti­on im Haus­halts­aus­schuss die För­de­rung des Bun­des orga­ni­sie­ren und hat­te maß­geb­li­chen Anteil an der erfolg­rei­chen Finan­zie­rung. „Ich freue mich, dass die Teil­pro­jek­te die­ses für Bam­berg wich­ti­gen Natur­schutz­pro­jekts nun nach und nach umge­setzt wer­den kön­nen“, so Schwarz. Mit 1,2 Mil­lio­nen Euro unter­stützt das Bun­des­amt für Natur­schutz mit Mit­teln des Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­ri­ums die­ses Vor­ha­ben. Der Eigen­an­teil der Stadt beträgt 140.441 Euro. OB Star­ke dank­te MdB Schwarz für des­sen Ein­satz. Eben­so dem Gesamt­pro­jekt­lei­ter und Forst­amts­lei­ter Johan­nes Höl­zel, „der her­vor­ra­gen­de Arbeit lei­stet“, so Star­ke. Auch der Vor­sit­zen­de des Bür­ger­park­ver­eins „Bam­ber­ger Hain“, Dr. Alfred Schel­ter, war sehr zufrie­den mit der Akti­on, zumal damit „wich­ti­ge Zie­le des För­der­ver­eins unter­stützt werden“.

Ganz kon­kret umfasst das För­der­pro­jekt fünf ver­schie­de­ne Schwer­punk­te: Was­ser, Licht & Wald, xylo­bi­onte Groß­kä­fer, Hain­wei­her, Gebäu­de­brü­ter sowie Natur- und Gar­ten­päd­ago­gik. Bis 2027 wer­den dazu im Stadt­ge­biet und den angren­zen­den Wäl­dern eine Viel­zahl von Maß­nah­men umge­setzt, die Lebens­räu­me ver­bes­sern, Nischen schaf­fen und so dem kli­ma­be­ding­ten Arten­schwund entgegenwirken.

Start­schuss für den Hainweiher

Am Tag der Ent­hül­lung der Bau­ta­fel war zugleich Start­schuss für das Teil­pro­jekt Hain­wei­her. Der idyl­li­sche Hain­wei­her am Bota­ni­schen Gar­ten im Hain droht immer stär­ker zu ver­lan­den. Um den Fort­be­stand des Hain­wei­hers zu sichern, der in den 1920-er Jah­ren im Rah­men der Umge­stal­tung eines Reg­nitz­ar­mes ent­stan­den ist, ist eine Ent­schlam­mung des Gewäs­sers unab­ding­bar. Am Diens­tag wur­de damit begon­nen, das Was­ser des Hain­wei­hers abzu­las­sen. Die eigent­li­che Ent­schlam­mung beginnt dann am 16. August und wird rund drei Wochen dauern.

Zum Hin­ter­grund

„Über die Jah­re hin­weg haben sich im Hain­wei­her Sub­strat­ab­la­ge­run­gen ange­sam­melt, was zu einer immer stär­ker wer­den­den Ver­lan­dung und einem all­mäh­li­chen Zuwach­sen des Gewäs­sers geführt hat. Die öko­lo­gi­sche Struk­tur ver­schlech­ter­te sich dadurch zuse­hends, ins­be­son­de­re für die im und am Hain­wei­her leben­den Tie­re“, erklärt Robert Neu­berth, Lei­ter der Abtei­lung Grün­an­la­gen und Fried­hö­fe bei Bam­berg Ser­vice. Daher wird das Was­ser des Hain­wei­hers jetzt von Bam­berg Ser­vice kon­trol­liert abge­las­sen und anschlie­ßend der Schlamm ent­nom­men, ehe die Was­ser­zu­fuhr wie­der akti­viert wird.

Zum Ret­tungs­pa­ket für den Hain­wei­her gehö­ren laut Neu­berth wei­te­re Maß­nah­men: So soll mit der Gewäs­ser­ein­tie­fung und der Eta­blie­rung einer natür­li­chen Gewäs­ser­zo­nie­rung wie­der eine gera­de in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels immer wich­ti­ger wer­den­de sta­bi­le Was­ser­schich­tung im Hain­wei­her zurück­ge­won­nen wer­den. Mit dem Rück­bau der Ein­fas­sungs­mau­er am Süd­rand des Hain­wei­hers und der Anla­ge eines Flach­ufers wird zudem die Zugäng­lich­keit für alle im Gewäs­ser­be­reich anzu­tref­fen­den Tie­re wie­der­her­ge­stellt. Gleich­zei­tig soll durch diver­se Kies­schüt­tun­gen und Neu­be­pflan­zun­gen ein natür­li­cher Ufer­auf­bau mit einer anschlie­ßen­den Sumpf­zo­ne ent­ste­hen. Das Pro­jekt wird mit einem Moni­to­ring begleitet.

Was geschieht mit den im Hain­wei­her befind­li­chen Tieren?

Sämt­li­che Nutz­fi­sche sowie die Kois und die Schild­krö­ten wur­den am Sams­tag, 5. August 2023, in Zusam­men­ar­beit mit dem Fische­rei­ver­ein umge­setzt und nach der Bau­maß­nah­me wiedereingesetzt.

Zum Schutz der Bäu­me wird zwi­schen süd­li­chem Hain­wei­her und süd­li­cher Schil­ler­wie­se eine tem­po­rä­re Bau­stra­ße mit Vlies und Schot­ter­auf­la­ge errich­tet. Im Zuge der Bau­maß­nah­me wird außer­dem die Zugäng­lich­keit der Insel genutzt und die dor­ti­ge Wei­de aus baum­pfle­ge­ri­schen Grün­den etwas zurückgeschnitten.

Wohin kommt der Schlamm?

Da ein Trans­port des Schlam­mes nur über kur­ze Strecken mach­bar ist, wird auf der süd­li­chen Schil­ler­wie­se das ent­nom­me­ne Mate­ri­al tem­po­rär gela­gert wer­den. Nach einer Abtrock­nungs­zeit von etwa 6 bis 8 Wochen soll dann das Sub­strat über das Jahn­wehr abtrans­por­tiert wer­den. Im Rah­men der Ein­griffs­mi­ni­mie­rung soll über das Aus­le­gen eines spe­zi­el­len Vlie­ses der Ein­trag von Sub­strat­be­stand­tei­len in die Wie­sen­ober­flä­che weit­ge­hend ver­hin­dert wer­den. Nach dem Weg­fah­ren des Mate­ri­als wird der Ursprungs­zu­stand der Wie­se wiederhergestellt.

Wel­che Ein­schrän­kun­gen gibt es für Besucher:innen des Hains?

Der Zufahrts­weg zwi­schen süd­li­chem Hain­wei­her und süd­li­cher Schil­ler­wie­se muss ab dem 16. August voll gesperrt wer­den. Die Umlei­tung für Fuß­gän­ger und Rad­ver­kehr wird aus­ge­schil­dert. Bereits am 14. August 2023 wer­den die Bän­ke und Abfall­ei­mer im Bereich des Hain­wei­her-Zulau­fes entfernt.

Bio­di­ver­si­täts-Pro­jekt

Im Rah­men des Bio­di­ver­si­täts-Pro­jekts „Städ­ti­sche Wäl­der und Parks in Bam­berg – Bio­di­ver­si­tät und Kli­ma­an­pas­sung im urba­nen Raum“ wer­den bis 2027 fünf Teil­pro­jek­te umge­setzt, zu 90 Pro­zent geför­dert durch das Bun­des­för­der­pro­gramm Bio­lo­gi­sche Viel­falt vom Bun­des­amt für Natur­schutz (BfN).

Das Teil­pro­jekt „Was­ser und Wald“ hat das Ziel, bestehen­de Feucht­bio­to­pe auf­zu­wer­ten und das Was­ser­re­ser­voir im Stadt­wald zu reak­ti­vie­ren. In Koope­ra­ti­on mit unter­schied­li­chen Akteu­ren sol­len die Habi­ta­te von Kreuz­krö­te, Rin­gel­nat­ter und Berg­molch ver­netzt und ver­bes­sert wer­den. Durch Schaf­fung von Flach­was­ser­be­rei­chen mit Schilf­gür­teln kön­nen neue Lebens­räu­me für bis­her noch nicht nach­ge­wie­se­ne Arten wie Kammmolch und Gelb­bau­chun­ke entstehen.

Unter Lei­tung von Dr. Jür­gen Ger­des, Bio­lo­ge des Kli­ma- und Umwelt­am­tes, soll im Teil­pro­jekt „xylo­bi­onte Groß­kä­fer“ der Bestand sel­te­ner, Tot­holz-bewoh­nen­der Käfer­ar­ten wie der Ere­mit, Held­bock oder Hirsch­kä­fer durch Tritt­stein­bio­to­pe im Stadt­ge­biet gesi­chert wer­den. Eben­so sind unter Lei­tung von Dr. Ger­des im Teil­pro­jekt „Gebäu­de­brü­ter“ an zahl­rei­chen Stel­len in der Stadt Nist­hil­fen für Mau­er­seg­ler und ein lang­fri­sti­ges Moni­to­ring geplant.

Päd­ago­gisch beglei­tet wer­den die natur­schutz­fach­li­chen Teil­pro­jek­te durch das Teil­pro­jekt „BiBA – Bio­di­ver­si­tät Bam­berg“. Das Team um Gar­ten­päd­ago­ge René Pae­tow ver­mit­telt das Wis­sen und die Viel­falt in Hain und Wald nicht nur an Schul­klas­sen, son­dern an die gesam­te Bevölkerung.