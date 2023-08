Unglaub­li­che 16 Aus­zeich­nun­gen gab es in die­sem Jahr für die Braue­rei Kund­mül­ler beim World Beer Award. 3x Gold, 4x Sil­ber, 6x Bron­ze und sogar 3x die Aus­zeich­nung für das beste Bier Deutschlands.

Schon wie­der Grund zum Fei­ern für das Team der Braue­rei Kundmüller und das gleich 16-fach! Nach­dem das Wei­he­rer Bier bereits im letz­ten Jahr groß­ar­ti­ge neun Aus­zeich­nun­gen beim World Beer Award, einem der wich­tig­sten Bier­wett­be­wer­be der Welt, gesam­melt hat­te, gehen 2023 unglaub­li­che 16 (!) Aus­zeich­nun­gen nach Wei­her. Dar­un­ter drei Gold­me­dail­len für das Wei­he­rer Pils, das Weiherer/​Fat Heads´s Grisch­beer­la und das Weiherer/​Fat Head´s Hop­fer­la IPA. Das Beson­de­re: Alle drei mit Gold prämierten Bie­re erhal­ten in ihrer Kate­go­rie zudem die Aus­zeich­nung für das „Beste Bier Deutsch­lands“. Neben 3x Gold freut sich das gan­ze Wei­he­rer-Team noch über vier Sil­ber­me­dail­len und 6x Bronze.

Beson­ders stolz zeigt sich Geschäftsführer Roland Kundmüller über die uner­war­te­te Aus­zeich­nung des Wei­he­rer Pils: „Der Sieg in der Kate­go­rie ´Bestes deut­sches Pils´ ist ein­fach unglaub­lich. Die­ser Preis gilt, wie alle ande­ren auch, unse­rem gesam­ten Braue­rei­team. Das haben wir gemein­sam geschafft!“ Der Sieg des Wei­he­rer Pils macht die Braue­rei Kundmüller zum Gewin­ner in der Kate­go­rie der belieb­te­sten Bier­sor­te der Deut­schen. UÜber 8 Mil­lio­nen Per­so­nen trin­ken mehr­mals pro Woche Pils, ent­spre­chend hart ist der Wett­be­werb und ent­spre­chend hoch war die Anzahl der Mitbewerber.

Neben dem Sieg für das Wei­he­rer Pils erhiel­ten gleich zwei Col­la­bo­ra­ti­on-Brews die Aus­zeich­nung als Deutsch­lands Beste. Das „Beste deut­sche Ses­si­on IPA“ ist das Grisch­beer­la von Wei­he­rer und Fat Head´s Bre­wery. Die glei­che Zusam­men­ar­beit führte zu Gold und der Aus­zeich­nung als „Bestes deut­sches Spe­cia­li­ty IPA“ für das Hop­fer­la IPA.

Oswald Kundmüller ist begei­stert über die vie­len beson­de­ren Ehrun­gen: „Auch mich freut ganz beson­ders der erste Platz beim Pils und die ungewöhnlich hohe Anzahl an Aus­zeich­nun­gen für unse­re tol­len Ales. Super, dass die her­aus­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit mit unse­ren welt­wei­ten Brau­er­freun­den belohnt wur­de. Unser beson­de­rer Dank geht des­halb an Matt Cole von der Fat Head´s Bre­wery in Ohio und Alex Baz­zo von der Cer­ve­ja­ria Bam­berg in Brasilien.“

Ins­ge­samt freut sich die Braue­rei Kundmüller über bis­her nie erreich­te 16 Aus­zeich­nun­gen. Davon die erwähnten drei Gold­me­dail­len und Ehrun­gen als „Deutsch­lands Beste Bie­re“, sowie vier Sil­ber- und sechs Bronzemedaillen.

Alle Aus­zeich­nun­gen beim World Beer Award 2023

World Beer Award als „Bestes deut­sches Pils“ für Wei­he­rer Pils

World Beer Award als „Bestes deut­sches Ses­si­on IPA“ für Weiherer/​Fat Heads´s Grischbeerla

World Beer Award als „Bestes deut­sches Spe­cia­li­ty IPA“ für Weiherer/​Fat Head´s Hop­fer­la IPA

World Beer Award in Gold für Wei­he­rer Pils

World Beer Award in Gold für Weiherer/​Fat Heads´s Grischbeerla

World Beer Award in Gold für Weiherer/​Fat Head´s Hop­fer­la IPA

World Beer Award in Sil­ber für Wei­he­rer Grünhopfen-Pils

World Beer Award in Sil­ber für Wei­he­rer Rauch

World Beer Award in Sil­ber für Wei­he­rer Rolator

World Beer Award in Sil­ber für Weiherer/​Fat Head´s Impe­ri­al IPA

World Beer Award in Bron­ze für Wei­he­rer Landbier

World Beer Award in Bron­ze für Weiherer/​Cervejaria Bam­berg Zapfenduster

World Beer Award in Bron­ze für Wei­he­rer Hopfenweizen

World Beer Award in Bron­ze für Wei­he­rer OSw-Alt

World Beer Award in Bron­ze für Wei­he­rer Sum­mer Ale

World Beer Award in Bron­ze für Wei­he­rer Schwärzla