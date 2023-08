Das Zukunfts­haus von Forch­heim for Future freu­te sich am Frei­tag, den 4.08.23 über quir­li­gen Besuch: Die Kin­der der Feri­en­be­treu­ung der Montesso­ri­schu­le unter der Obhut von Frau Susan­ne Koch hat­ten sich ange­kün­digt. 22 Kin­der galt es zu beschäftigen.

Die schau­ten sich erst­mal neu­gie­rig um, und beka­men auch gleich ganz schön viel zu tun: Vor­ne im Ein­gangs­be­reich lag – ein Hau­fen an Müll, den eine Grup­pe erst­mal unter­such­te und genau auf­schrieb, was denn da alles ein­ge­packt wur­de. In ande­ren Grup­pen über­leg­ten sich die Kin­der und lasen nach, wo eigent­lich die Alu­fo­lie her­kommt und für was denn alles Pla­stik ver­wen­det wird, und war­um das nicht so toll ist, wenn wir so viel davon ver­brau­chen. Wem das Über­le­gen zu anstren­gend wur­de, der durf­te auch mal ein Weil­chen sein Ziel­ge­schick aus­pro­bie­ren: Kron­kor­ken soll­ten in Schach­teln und Eimer gewor­fen wer­den. Danach galt es, ein Puz­zle auf Kar­tons zu kle­ben. Das Puz­zle war ein zer­schnit­te­nes Pla­kat, das „Unbe­lieb­te Natur­be­woh­ner“ und ihre Ver­rot­tungs­zei­ten dar­stell­te. Das hängt im Zukunfts­haus an der Wand und hat­te gleich ihre Auf­merk­sam­keit erregt. Der „Stin­kus bom­bu­lus win­du­li“ z.B., von den Kin­dern sofort als Stin­ke­win­del erkannt, braucht bis zu 800 Jah­re, bis zumin­dest mit blo­ßem Auge nichts mehr von ihm zu sehen ist. Anschlie­ßend durf­ten die Kin­der die Werk­statt des Repa­ra­tur­ca­fés in Augen­schein neh­men, beka­men den Auf­trag, den selbst­ge­mach­ten, umwelt­freund­li­chen Bastel­kle­ber zu testen, hol­ten sich Infor­ma­tio­nen über die Clean-Up-Aktio­nen von Forch­heim for Future und zogen nach ca. ein­ein­halb Stun­den gut gelaunt wie­der ab. Pla­ka­te für Zuhau­se durf­ten sie mit­neh­men. Wie­der ein klei­ner Schritt, ande­re für den nach­hal­ti­gen Umgang mit unse­rer Umwelt zu sen­si­bi­li­sie­ren. Übri­gens fin­det man Fo4F auch bei Mini-Forch­heim im September!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​forch​heim​-for​-future​.de