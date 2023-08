Am Sams­tag, 22.07.2023 war der Betriebs­hof der Fa. Schmet­ter­ling Rei­sen in Ober­tru­bach fest in der Hand der Kin­der­feu­er­weh­ren (KFw) des Land­krei­ses Forchheim.

Wo nor­ma­ler­wei­se Bus­se auf ihren Ein­satz war­ten, waren 6 Sta­tio­nen für die KFw auf­ge­baut. Die Kreis­ju­gend­feu­er­wehr mit der Fach­be­reichs­lei­te­rin für die KFw, Sabri­na Scholz, hat die Auf­ga­ben geplant und sich eine Bewer­tung aus­ge­dacht. So muss­ten die Kin­der beim gemein­sa­men Som­mer-Ski­lau­fen mög­lichst schnell ans Ziel kom­men. Bei einer ande­ren Sta­ti­on wur­de das Löschen mit Sprit­zen nach­ge­stellt. Der Trans­port eines Was­ser­ei­mers, der einen Pati­en­ten dar­stell­te, muss­te so scho­nend wie mög­lich durch einen Par­cour gebracht wer­den. Je weni­ger Was­ser am Ende fehl­te, desto mehr Punk­te gab es. Auch der Trans­port von Lösch­was­ser mit einem Schwamm muss­te gemei­stert wer­den. Kraft war gefragt beim Weit­wurf eines Feu­er­wehr­stie­fels. Aber auch die Betreu­er der Kin­der durf­ten zei­gen was sie kön­nen. Die Betreu­er-Übung gewann Roland Wolf von der FF Göß­wein­stein. Er schafft es am schnell­sten einen am Hosen­bund pen­deln­den Kugel­schrei­ber in einer Fla­sche zu versenken.

Mit gro­ßer Begei­ste­rung und viel Eifer waren die 6–12-Jährigen dabei aber natür­lich stand der Spaß für die 231 Kin­der an erster Stelle.

Am Nach­mit­tag ver­sam­mel­ten sich alle in der Hal­le der Fa. Schmet­ter­ling Rei­sen. Kreis­ju­gend­wart Chri­sti­an Wolf­rum bedank­te sich beson­ders bei der Feu­er­wehr Ober­tru­bach, wel­che sich um die Ver­sor­gung der Teil­neh­mer und die Haupt­or­ga­ni­sa­ti­on küm­mer­te. 1. Bür­ger­mei­ster Mar­kus Grü­ner freu­te sich, dass die Ver­an­stal­tung in sei­ner Gemein­de statt­fin­den konn­te und war begei­stert von so viel Feu­er­wehr Nachwuchs.

Kreis­brand­in­spek­tor Ernst Mes­sing­schla­ger bedank­te sich beson­ders bei Fami­lie Sin­ger, den Inha­bern der Fa. Schmet­ter­ling für die Nut­zung des Gelän­des. Ob bei Regen oder Son­nen­schein, das Gelän­de war ide­al für die Veranstaltung.

Sabri­na Scholz bedank­te sich bei allen Kin­dern für ihre Teil­nah­me und bei den Betreu­ern, die die­se beglei­te­ten. Für die ersten 5 Plät­ze gab es Poka­le. Die­se gewan­nen die Grup­pen 3 der Kin­der­feu­er­wehr Pox­dorf auf dem 1. Platz. Gefolgt von der Grup­pe Klein­ge­see 4 auf dem 2. Und Geschwand 3 auf dem 3. Platz. Den 4. Platz belegt die Grup­pe Wie­sen­t­hau 1. Der 5. Platz ging an Dormitz 3. Gewin­ner waren an dem Nach­mit­tag alle Kin­der und so beka­men alle eine Medail­le aus den Hän­den der Gäste umgehängt.