Siebt­kläss­ler besu­chen den Jugend­schutz­par­cours in Lich­ten­fels

Infor­mie­ren, dis­ku­tie­ren und reflek­tie­ren Auch in die­sem Jahr mach­te der Jugend­schutz­par­cours stop & go für eine Woche Halt in Lichtenfels.…