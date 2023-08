Sonn­tags bei den Bienen

Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt am Sonn­tag, den 20. August von 14 bis 17 Uhr zu Infor­ma­tio­nen rund um Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur in den Bie­nen­weg 1 im Bam­ber­ger Erba-Park ein. Neben fach­kun­di­ger Bera­tung durch den Bie­nen­sach­ver­stän­di­gen Rein­hold Bur­ger rund um die Bie­nen, Honig und Imke­rei ste­hen in der Bie­nen-Info­Wa­be zahl­rei­che Expo­na­te zur Anschau­ung zur Ver­fü­gung. Der Bam­ber­ger Bie­nen­gar­ten lädt indes zum Ver­wei­len ein. Was dort alles an bie­nen­freund­li­chen Pflan­zen gedeiht, lässt sich auf bota­ni­schen Schil­dern erkun­den. Außer­dem bie­tet Imke­rin und Hob­by­gärt­ne­rin Ilo­na Muni­que Tipps zur Pfle­ge an. Neu geern­te­ter Bam­ber­ger Lagen­ho­nig kann eben­falls erstan­den werden.

Infor­ma­tio­nen zur Initia­ti­ve unter http://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de.