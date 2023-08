Der anhal­ten­de Nie­der­schlag der ver­gan­ge­nen Tage hat an den Gewäs­sern im Land­kreis Bay­reuth zu anstei­gen­den Was­ser­stän­den an den Pegeln geführt. Hier­auf weist das Was­ser­wirt­schafts­amt Hof hin. Am Pegel Bad Berneck/​Weißer Main ist die Mel­de­stu­fe 1 bereits über­schrit­ten. Am Pegel Untersteinach/​Warme Stein­ach kommt es auf­grund einer Beschä­di­gung an der Wehr­an­la­ge zu einem kurz­fri­sti­gen Anstieg des Pegels. Hier wird vor­aus­sicht­lich die Mel­de­stu­fe 2 über­schrit­ten. Die Stadt Bay­reuth emp­fiehlt betrof­fe­nen Anwoh­nern, ent­spre­chen­de Vor­sor­ge zu tref­fen. Laut Deut­schem Wet­ter­dienst (DWD) tritt Dau­er­re­gen wech­seln­der Inten­si­tät auf. Dabei wer­den Nie­der­schlags­men­gen zwi­schen 25 und 40 Liter pro Qua­drat­me­ter erwar­tet, wodurch wei­ter anstei­gen­de Pegel in den näch­sten Stun­den zu erwar­ten sind. Auch an klei­ne­ren Gewäs­sern kann es zu Aus­ufe­run­gen kommen.