Ab Mitt­woch, den 23.08.2023, 7.00 Uhr begin­nen die Stra­ßen­bau­ar­bei­ten für die Erneue­rung der Staats­stra­ße 2191 zwi­schen Holl­feld und Plan­ken­fels. Die Erneue­rung der Fahr­bahn beginnt am Orts­ein­gang in Holl­feld an der Ein­mün­dung der Trep­pen­dor­fer Stra­ße und endet am Orts­ein­gang Plankenfels.

Für die Fräs- und Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten ist es zwin­gend erfor­der­lich die Staats­stra­ße 2191 für den Gesamt­ver­kehr voll­zu­sper­ren. Die Arbei­ten für die Stra­ßen­sa­nie­rung wer­den vor­aus­sicht­lich bis zum 15.09.2023 andauern.

Mit Beginn der Voll­sper­rung wird der Ver­kehr von Holl­feld kom­mend über die B 22 – Schön­feld – Bus­bach – Kreis­ver­kehr Trö­bers­dorf – St 2186 nach Plan­ken­fels umge­lei­tet. Aus der Gegen­rich­tung wird der Ver­kehr ent­spre­chend ent­ge­gen­ge­setzt umgeleitet.

In der Fahr­bahn­decke haben sich auf­grund ihres Alters Ris­se, Spur­rin­nen und Uneben­hei­ten gebil­det, wel­che eine Sanie­rung unum­gäng­lich machen. Die not­wen­di­gen Arbei­ten wer­den von der Fir­ma Räd­lin­ger aus Sel­bitz ausgeführt.

Für die wäh­rend der Bau­zeit auf­tre­ten­den unver­meid­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet das Staat­li­che Bau­amt Bay­reuth um Nachsicht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bay​ern​in​fo​.de