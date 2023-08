Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Auto­fah­rer mit 0,64 Pro­mil­le gestoppt

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 22.30 Uhr, fiel in der Zoll­ner­stra­ße ein Auto­fah­rer auf, bei dem im Fahr­zeug ein Klein­kind wäh­rend der Fahrt vom Fah­rer­sitz auf den Rück­sitz klet­ter­te. Bei der Kon­trol­le kam den Beam­ten eine Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Der 31-jäh­ri­ge Fah­rer brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 0,64 Pro­mil­le, wes­halb er mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten sowie einem Fahr­ver­bot rech­nen muss. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Mann verboten.

68-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin hat­te 1,82 Promille

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz nach 22.00 Uhr, wur­de in der Gun­dels­hei­mer Stra­ße eine 68-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin von einer Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert, weil sie dort in deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war. Bei einem Alko­hol­test brach­te es die Frau auf 1,82 Pro­mil­le, wes­halb sie sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Ein kurio­ser Dieb­stahl in der Kir­che am Markt­platz ereig­ne­te sich im Zeit­raum von Sams­tag, 19:00 Uhr auf Sonn­tag, 10:00 Uhr. Der unbe­kann­te Dieb ent­wen­de­te ein Bron­ze Kreuz und ein Antepen­di­um und hin­ter­ließ anstel­le des­sen drei Beton­stei­ne auf dem Altar. Hin­wei­se zum unbe­kann­ten Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Im Zeit­raum 31.07.23 bis 05.08.23 wur­de in der Stra­ße „Leim­hüll“ ein Gara­gen­tor in einem Gara­gen­hof beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer, ver­mut­lich mit einem schwar­zen Pkw, fuhr gegen das Gara­gen­tor und beschä­dig­te die­ses. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Unbe­kann­te, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg vom 07.08.2023

Drei­ster Über­ho­ler streift Auto und flüch­tet – Zeu­gen wer­den gesucht

Vier­eth-Trun­stadt / Stett­feld. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 01:00 Uhr, kam es auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth zwi­schen den Anschluss­stel­len Elt­mann und Vier­eth-Trun­stadt zu einer drei­sten Unfall­flucht. Der 39-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Pas­sat fuhr zunächst auf dem lin­ken Fahr­strei­fen um ein ande­res Auto zu über­ho­len. Als er sei­nen Über­hol­vor­gang been­det hat­te und sich gera­de wie­der nach rechts wie­der­ein­ord­ne­te, sah er bereits von hin­ten die Lich­ter eines wei­te­ren Autos mit deut­lich höhe­rer Geschwin­dig­keit her­an­na­hen. Bevor er den Spur­wech­sel noch abschlie­ßen konn­te, wur­de er bereits von einem dunk­len BMW über­holt, wel­cher dabei die lin­ke Sei­te des Pas­sats streif­te. Der BMW zeig­te dar­auf kei­ne Reak­ti­on und flüch­te­te uner­kannt mit hoher Geschwin­dig­keit von der Unfall­stel­le. Der Geschä­dig­te ver­such­te noch die­sem hin­ter­her zu fah­ren, was ihn aller­dings nicht mehr gelang; er ver­lor ihn schnell aus den Augen. Allein der Scha­den am Pas­sat wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Der dunk­le BMW dürf­te auf sei­ner rech­ten Sei­te eben­falls erheb­li­che Beschä­di­gun­gen auf­wei­sen. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg erbit­tet unter Tel. 0951–9129-510 die Mit­hil­fe von Zeu­gen, um den Unfall­ver­ur­sa­cher schnell ermit­teln zu kön­nen. Vie­len Dank.

Zu hohe Geschwin­dig­keit bei zu star­kem Regen ver­ur­sacht wei­te­ren Aquaplaning-Unfall

Sta­del­ho­fen. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fuhr die 25-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Audi auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Bei Sta­del­ho­fen geriet sie auf nas­ser Fahr­bahn auf­grund ihrer viel zu hohen Geschwin­dig­keit ins Schleu­dern und krach­te gleich zwei­mal gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Sie hat­te noch Glück und blieb unver­letzt, aber der Audi wur­de schwer beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf über 30.000 Euro hoch eingeschätzt.

Tuning­sze­ne – zwei mani­pu­lier­te Krä­der aus dem Ver­kehr gezogen

Bam­berg. Gleich zwei jun­ge Män­ner gerie­ten am Sams­tag­abend mit ihren mani­pu­lier­ten Motor­rä­dern in Schwie­rig­kei­ten, als sie von der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­den. Zuerst erwisch­te es den 19-jäh­ri­gen Fah­rer einer Hus­q­var­na in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Er hat­te den End­schall­dämp­fer­ein­satz (DB-Kil­ler) von sei­nem Krad ent­fernt. Schon eine Stun­de spä­ter bemerk­ten die Beam­ten im Bam­ber­ger Osten den 19-jäh­ri­gen Fah­rer einer Yama­ha. Er hat­te zu klei­ne Außen­spie­gel und gekürz­ten End­topf der Abgas­an­la­ge, sowie gekürz­ten DB-Kil­ler. An bei­den Motor­rä­dern waren auf­grund der ille­ga­len Ver­än­de­run­gen die Betriebs­er­laub­nis­se erlo­schen und sie durf­ten so nicht wei­ter­ge­fah­ren wer­den. Die Zulas­sungs­stel­le wird infor­miert und gegen bei­de läuft nun ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen Ver­stö­ßen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung.

Auf­grund zu hoher Geschwin­dig­keit vom Stau­en­de überrascht

Forch­heim. Am Sonn­tag­vor­mit­tag fuhr der 33-jäh­ri­ge Fah­rer eines Hyun­dai auf der A73 in Rich­tung Suhl als es bei Forch­heim zu einer Ver­kehrs­stö­rung kam. Da er für den Ver­kehr und die Ört­lich­keit viel zu flott unter­wegs war, erkann­te er ein Stau­en­de vor ihn zu spät und ver­such­te noch nach links aus­zu­wei­chen, wobei er aber in die Mit­tel­schutz­plan­ke prall­te. Von die­ser wur­de er dann abge­wie­sen, geriet über bei­de Fahr­strei­fen nach rechts und krach­te noch gegen die lin­ke Sei­te eines BMW mit 79-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher dort ord­nungs­ge­mäß eine Ret­tungs­gas­se bil­de­te und bereits stand. Lei­der wur­den der Seni­or und auch sei­ne 77-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin leicht ver­letzt und kamen vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kli­ni­kum. Bei­de Autos muss­ten abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird mit knapp 50.000 Euro sehr hoch eingeschätzt.

Unver­si­cher­ten Rol­ler aus dem Ver­kehr gezo­gen – jugend­li­cher Fah­rer hat gar kei­nen Führerschein

Forch­heim. Am Sams­tag­nach­mit­tag bemerk­te eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei einen Klein­kraf­trol­ler in Forch­heim, an wel­chem immer noch ein grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen des Vor­jah­res ange­bracht war. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten dann fest, dass der 17-jäh­ri­ge Fah­rer weder eine Ver­si­che­rung abge­schlos­sen hat­te, noch einen Füh­rer­schein besaß. Er muss­te den Rol­ler also unter Auf­sicht der Poli­zei nach Hau­se schie­ben, wo der Schlüs­sel sei­ner Mut­ter über­ge­ben wur­de. Den jun­gen Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und ohne Versicherungsschutz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Hand­greif­lich­kei­ten nach Streit über Gehwegbenutzung

Bay­reuth. Am Sonn­tag­abend kam es in der Ber­necker Stra­ße zu einem Streit, nach­dem ein 32-jäh­ri­ger Bay­reu­ther den dor­ti­gen Geh­weg mit sei­nem Fahr­rad befuhr. Nach Anspra­che durch eine 54-jäh­ri­ge Anwoh­ne­rin, den Rad­weg zu benut­zen, warf der 32-Jäh­ri­ge unver­mit­telt sein Fahr­rad zur Sei­te und stieß die Dame zu Boden, sodass die­se leich­te Ver­let­zun­gen am Hin­ter­kopf davon­trug. Der Rad­fah­rer muss sich nun straf­recht­lich für sein Ver­hal­ten verantworten.

Ver­kehrs­un­fall mit betrun­ke­nem Fahrzeugführer

Bay­reuth. Am Sonn­tag, gegen 02:20 Uhr, befand sich ein 36-jäh­ri­ger Bay­reu­ther mit sei­nem Pkw an der Tank­stel­le in der Hin­den­bur­ger Stra­ße. Als er mit dem Fahr­zeug rück­wärts fuhr, stieß er gegen ein wei­te­res, dort abge­stell­tes Fahr­zeug und ver­ur­sach­te leich­ten Sachschaden.

Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch von dem Unfall­ver­ur­sa­cher aus­ge­hend fest­ge­stellt wer­den, wes­halb ein Atem­al­ko­hol­test bei die­sem durch­ge­führt wur­de. Hier­bei bestä­tig­te sich der anfäng­li­che Ver­dacht, da der Fah­rer einen Atem­al­ko­hol­wert von knapp 1,7 Pro­mil­le auf­wies. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge, zudem wur­de nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me sein Füh­rer­schein sichergestellt.

Zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer unter Drogeneinfluss

Bay­reuth. Bereits am Frei­tag, den 04.08.2023, wur­den durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer unab­hän­gig von­ein­an­der mit ihren jewei­li­gen Pkw kon­trol­liert. Hier­bei konn­ten bei bei­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den, zudem räum­ten bei­de den Kon­sum von Mari­hua­na gegen­über den Beam­ten ein. Sowohl bei dem 26-jäh­ri­gen Nem­mers­dor­fer als auch bei dem 35-jäh­ri­gen Bay­reu­ther wur­den Blut­ent­nah­men durch­ge­führt und anschlie­ßend die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Die bei­den müs­sen nun mit einem Buß­geld rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Egloff­stein. Am Wochen­en­de beschmier­te ein unbe­kann­ter Täter in der Egi­lolfstra­ße die Hal­le eines 44-jäh­ri­gen Schrei­ners mit der Auf­schrift „FROG“. Das Graf­fi­ti hat eine Höhe von 1,30 m und eine Län­ge von 5 m, wodurch dem Hal­len­be­sit­zer ein Scha­den von 250 EUR ent­stand. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se vom Zeit­raum Sams­tag­abend bis Sonntagvormittag.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Forch­heim und Lichtenfels

