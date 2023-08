Am Wochen­en­de 12. und 13. August 2023

Wir bedau­ern außer­or­dent­lich, dass wir die­ses Jahr unser tra­di­tio­nel­les Som­mer­Park­fest aus Wit­te­rungs­grün­den absa­gen müssen.

Die bis ein­schließ­lich Mitt­woch pro­gno­sti­zier­ten schwe­ren Regen­fäl­le ber­gen die Gefahr, dass der Boden im Kur­park über die Maßen auf­weicht und es des­halb bereits beim Auf­bau zu einer schwe­ren Schä­di­gung des Rasens kom­men würde.

Um den Kur­park auch den Rest des Som­mers als Sehens­wür­dig­keit in sei­ner Schön­heit zu erhal­ten, sieht sich die Stadt­ver­wal­tung des­halb genö­tigt, das Fest abzusagen.

Die­se Ent­schei­dung ist uns nicht leicht gefal­len und wir bedau­ern sehr, dass wir in die­sem Jahr nicht zu unser aller Freu­de unse­re Tra­di­ti­on fort­füh­ren können.

Als klei­nen Aus­gleich laden wir dafür im Rah­men unse­rer sonst übli­chen Sonn­tags­kon­zer­te herz­lich ein zu „Chri­sti­ne Set The Sce­ne“, die am 13.08. um 15:00 Uhr – statt wie geplant im Kur­park – zu einem ver­län­ger­ten Auf­tritt in den wet­ter­si­che­ren Neu­en Kolon­na­den gastie­ren wer­den. Der Ein­tritt ist auch hier wie­der frei.

Wir hof­fen sehr auf mehr Glück mit dem Wet­ter im näch­sten Jahr und bit­ten um Ver­ständ­nis für die­se kurz­fri­sti­ge Absage.