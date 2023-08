Über­wie­gend fried­lich ver­lief der zwei­te Bier­fest­sams­tag aus poli­zei­li­cher Sicht. Ledig­lich einen Mann nah­men die Beam­ten in Gewahrsam.

Wie erwar­tet besuch­ten zahl­rei­che Gäste die Kulm­ba­cher Bier­wo­che am Sams­tag­abend. Trotz vol­ler Bier­bän­ke und leb­haf­tem Betrieb im Umfeld des Sta­dels muss­ten die Beam­ten der Poli­zei Kulm­bach mit Unter­stüt­zungs­kräf­ten der Bereit­schafts­po­li­zei bis 0 Uhr ledig­lich eini­ge ver­ba­le Strei­tig­kei­ten schlich­ten. Gegen Mit­ter­nacht ver­wies der Sicher­heits­dienst einen alko­ho­li­sier­ten jun­gen Mann aus dem Zelt, der einem Secu­ri­ty­mit­ar­bei­ter mit dem Maß­krug gegen den Arm geschla­gen haben soll. Zur Ver­hü­tung wei­te­rer Straf­ta­ten nah­men die Beam­ten den Fest­be­su­cher in Gewahr­sam. Der genaue Tat­her­gang im Vor­feld bedarf noch wei­te­rer Ermittlungen.

Nach­dem die Musik im Bier­zelt ver­klun­gen war, bega­ben sich vie­le in die umlie­gen­den Gast­stät­ten und die Obe­re Stadt. Im wei­te­ren Ver­lauf schlich­te­ten die Poli­zi­sten noch­mals einen Streit an der Buch­bin­der­gas­se, wei­ter­hin hal­fen sie einem stark Betrun­ke­nen in der Spi­tal­gas­se, den Weg zu sei­nen Freun­den zurück zu fin­den. Als gegen 1.30 Uhr star­ker Regen ein­setz­te, bega­ben sich die mei­sten Besu­cher nach Hau­se. Die Ver­blie­be­nen fei­er­ten in den Knei­pen fried­lich weiter.