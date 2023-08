Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BUR­GE­BRACH, LKR. BAM­BERG. Nach­dem ein 17-Jäh­ri­ger am Sams­tag­abend einen 18-Jäh­ri­gen in Bur­ge­brach durch den Ein­satz eines Mes­sers schwer ver­letz­te, ermit­telt die Kri­po Bam­berg wegen des Ver­dachts des ver­such­ten Tot­schlags gegen ihn. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg befin­det sich der jun­ge Mann in Untersuchungshaft.

Gegen 22 Uhr befan­den sich die bei­den jun­gen Män­ner in einer grö­ße­ren Per­so­nen­grup­pe, als sie auf offe­ner Stra­ße aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che in Streit gerie­ten. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen soll der 17-Jäh­ri­ge hier­bei dem Älte­ren eine Fla­sche auf den Kopf geschla­gen haben. Unmit­tel­bar danach habe er ein Mes­ser gezo­gen und mehr­mals in Rich­tung Ober­kör­per sei­nes Kon­tra­hen­ten gesto­chen. Der 18-Jäh­ri­ge erlitt dadurch lebens­ge­fähr­li­che Ver­let­zun­gen und kam zur wei­te­ren Behand­lung in ein Krankenhaus.

Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg nah­men vor Ort umge­hend die Ermitt­lun­gen auf und führ­ten umfas­sen­de Spu­ren­si­che­rungs­maß­nah­men durch.

Am Sonn­tag­vor­mit­tag erging auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl wegen ver­such­ten Tot­schlags und ande­ren Delik­ten gegen den jun­gen Mann. Poli­zi­sten brach­ten ihn anschlie­ßend in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt. Die Ermitt­lun­gen von Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und Staats­an­walt­schaft Bam­berg dau­ern der­weil an.