Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schwe­rer Unfall auf der B303

Weit­rams­dorf. Eine 22-jäh­ri­ge Frau fuhr mit ihrem Pkw die B303 von Schwein­furt kom­mend in Fahrt­rich­tung Coburg. Aus noch unbe­kann­ter Ursa­che kam sie auf die lin­ke Fahr­spur und stieß fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Lini­en­bus zusam­men. Beim Zusam­men­stoß wur­den sowohl der Bus­fah­rer als auch die jun­ge Frau im Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­ten von der Feu­er­wehr aus ihren Fahr­zeu­gen gebor­gen wer­den. Im Lini­en­bus wur­de zusätz­lich ein Insas­se leicht verletzt.

Der Bus­fah­rer wur­de mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum nach Mei­ni­gen mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber aus­ge­flo­gen. Die 22-jäh­ri­ge wur­de durch den Unfall schwer ver­letzt und zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Coburg ver­bracht. Der Insas­se der leicht ver­letzt blieb, wur­de ins Kli­ni­kum Haß­furt transportiert.

Es ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen Total­scha­den, wes­halb die­se durch Abschlepp­un­ter­neh­men auf­ge­la­den und abtrans­por­tiert wur­den. Ins­ge­samt beläuft sich der Sach­scha­den auf ca. 40.000€.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Porte­mon­naies gestohlen

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag, 05.08.23, gegen 13:00 Uhr, wur­de einer 63-jäh­ri­gen Frau beim Ein­kau­fen in einem Ver­brau­cher­markt im Keh­läcker von einem unbe­kann­ten Täter unbe­merkt aus deren abge­stell­ten Ein­kaufs­korb die Geld­bör­se ent­wen­det. Der Ein­kaufs­korb war im unmit­tel­ba­ren Ein­wir­kungs­be­reich der Frau am Boden abge­stellt. Einen kur­zen Moment der Ablen­kung nutz­te offen­bar der Täter für den Dieb­stahl aus. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, möch­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung setzen.

Brand­fall

Mit­witz (Lkrs. Kro­nach) – Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, 06.08.23, gegen 04:30 Uhr, ging an die Ein­satz­zen­tra­le die Mit­tei­lung über einen Gebäu­de­brand im Jakobs­berg in Mit­witz ein. Bei Ein­tref­fen der Ret­tungs­kräf­te (u. a. Feu­er­wehr Mit­witz und Stein­ach a. d. Stein­ach) stand ein Neben­ge­bäu­de, in wel­chem sich eine Sau­na mit Well­ness­be­reich befand, bereits in Vollbrand.

Ein Über­grei­fen des Feu­ers auf das angren­zen­de Wohn­haus konn­te durch die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr ver­hin­dert wer­den. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. mind. 50.000,-€. Per­so­nen kamen nicht zu schaden.

Ermitt­lun­gen zur genau­en Brand­ur­sa­che hat die Poli­zei vor Ort aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Nach Unfall weitergefahren

Kulm­bach – Am Sams­tag­abend, gegen 22.30 h, fuhr eine Hon­da-Fah­re­rin die B 289 in Rich­tung Kulm­bach. Es kam ihr hier ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug kurz vor der Abfahrt zum Kli­ni­kum ent­ge­gen, fuhr gegen den Außen­spie­gel der Geschä­dig­ten und beschä­dig­te die­sen. Der Sach­scha­den beträgt ca. 700,– EUR. Wer hat hier­zu etwas beobachtet?

Fahr­zeug beschädigt

KULM­BACH Von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein Fahr­zeug auf dem Park­platz Schwe­den­steg beschä­digt. Der oder die Täter hebel­ten das Mar­ken-Emblem eines schwar­zen BMW aus der Motor­hau­be und ent­wen­de­ten die­ses. Neben einem Ent­wen­dungs­scha­den von ca. 100,- Euro ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 500,- Euro. Die Poli­zei Kulm­bach bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um sach­dien­li­che Hinweise.

Unfall­flucht

KULM­BACH Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­nach­mit­tag wur­de ein schwar­zer BMW, der auf dem Kauf­land-Park­platz abge­stellt war, durch ein bis­lang unbe­kann­tes Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug im Bereich des hin­te­ren, lin­ken Rad­ka­stens ange­fah­ren. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 1000,- Euro. Hin­wei­se erbit­tet die PI Kulm­bach unter der Num­mer 09221/6090