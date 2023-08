Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Cam­ping­bus gestohlen

BAM­BERG. In der Zeit von Frei­tag auf Sams­tag ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter einen als Cam­ping­bus umge­bau­ten Kasten­wa­gen in Bam­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Frei­tag­nach­mit­tag, etwa 16.30 Uhr, bis Sams­tag­vor­mit­tag, 10.30 Uhr, mach­ten sich die Unbe­kann­ten an dem wei­ßen Cam­per­van, Citro­en Jum­per, mit dem Kenn­zei­chen „BA-PM 54“ zu schaf­fen, der in der Klo­ster-Banz-Stra­ße abge­stellt war. Das Fahr­zeug ist mit der Auf­schrift „Cle­ver“ ver­se­hen und hat einen Zeit­wert von über 37.000 Euro.

Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen im Bereich der Klo­ster-Banz-Stra­ße gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de im Hof des Anwe­sens Gau­stadter Haupt­stra­ße 60 ein schwar­zer BMW beschä­digt. Am Fahr­zeug stell­te der Besit­zer eine Del­le am Dach fest. Der Scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt. In der Nacht fand eine Fei­er von jun­gen Leu­ten in der Nähe statt. Die Poli­zei bit­tet unter der Num­mer 0951/9129210 um Hin­wei­se zu den Tätern.

BAM­BERG. Von Frei­tag auf Sams­tag wur­de in der See­hof­stra­ße auf Höhe Nr. 35 eine Leuch­te aus der Fas­sung geris­sen und dabei das Boden­fun­da­ment beschä­digt. Auch der Leuch­ten­mast wur­de in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Hin­wei­se wer­den unter der Num­mer 0951/9129210 erbeten.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sams­tag­mor­gen, gegen 08.00 Uhr, wur­de auf dem Park­platz neben dem EDE­KA-Markt in der Sie­mens­stra­ße ein sil­ber­ner Ford Fie­sta beschä­digt. Der unbe­kann­te Täter ver­ur­sach­te eine Del­le in der Fah­rer­tür und einen Scha­den am Spie­gel. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Nr. 0951/9129210 erbeten.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Bei zwei Gast­stät­ten­kon­trol­len gegen 23 Uhr am Bahn­hof und in der Innen­stadt wur­den durch die Beam­ten etli­che Ver­stö­ße nach dem Gast­stät­ten­ge­setz fest­ge­stellt. Außer feh­len­den Jugend­schutz­ta­feln, CO-War­nern und Schank­bü­chern wur­den uner­laubt Live­mu­sik­dar­bie­tun­gen gebo­ten und die Außen­schank­flä­chen bewirt­schaf­tet. An bei­den Ört­lich­kei­ten wur­den außer­dem zu hohe Schall­emis­sio­nen gemes­sen. Die Ver­stö­ße wer­den der Stadt Bam­berg gemel­det, die für die Durch­füh­rung der ent­spre­chen­den Buß­geld­ver­fah­ren zustän­dig ist.

BAM­BERG. Im Rah­men von Ver­kehrs­kon­trol­len wur­den in der Sams­tag­nacht zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­det und ange­zeigt. Ein 46-jäh­ri­ger Kraft­fah­rer fiel gegen Mit­ter­nacht in der Peunt­stra­ße auf. Er erreich­te beim Alko­test einen Wert von 1,82 Pro­mil­le, außer­dem war er nicht im Besitz eines Füh­rer­scheins. Die Wei­ter­fahrt mit sei­nem Pkw wur­de unter­bun­den, er muss­te zur Blut­ent­nah­me mit ins Kli­ni­kum Bam­berg. Eine 35-jäh­ri­ge Dame kommt mit einem Buß­geld und einem Fahr­ver­bot davon. Sie fiel bei der Kon­trol­le eben­falls durch Alko­hol­ge­ruch auf und blies am Alko­ma­ten 0,8 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

RECKEN­DORF. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te am Sams­tag­mor­gen in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr einen vor der Schu­le abge­stell­ten E‑Scooter der Mar­ke Xiao­mi. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt ca. 400 Euro. Zeu­gen, die den Dieb­stahl beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

MEM­MELS­DORF / DRO­SEN­DORF. Am Sonn­tag, gegen 03:15 Uhr, wur­de ein Holz­zaun in der Lei­ter­gas­se von bis­lang unbe­kann­ten Tätern beschä­digt. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Wei­de­zaun „stört“

Am 05.08.23 wur­de der Poli­zei in Eber­mann­stadt von einem Angus-Rin­der­züch­ter mit­ge­teilt, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter, bereits zum wie­der­hol­ten Mal, die Pfo­sten eines Wei­de­zauns umge­legt hat­te. Glück­li­cher­wei­se ent­wich kei­nes der Tiere.

Hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09194/7388–0 an die Poli­zei in Eber­mann­stadt erbeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zwei Unfall­fluch­ten

Burg­kunst­adt. Am Frei­tag­abend stell­te eine Frau aus Burg­kunst­adt ihren oran­gen Dacia ord­nungs­ge­mäß in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ab. Als sie am Sams­tag­mor­gen wie­der zu ihrem Pkw kam, stell­te sie fest, dass die kom­plet­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te ein­ge­dellt und ver­kratzt war. Obwohl Sach­scha­den i.H.v. 10.000 Euro ent­stan­den war, hat­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­kannt von der Unfall­stel­le ent­fernt. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Auf­klä­rung der Unfall­flucht geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Bad Staf­fel­stein. Am Sams­tag­nach­mit­tag stell­te eine Fahr­zeug­füh­re­rin ihren wei­ßen Jagu­ar Land Rover ord­nungs­ge­mäß auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ab. Als sie nach zwan­zig Minu­ten wie­der zu ihrem Pkw kam, stell­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 2.000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher neh­men die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein bzw. Poli­zei Lich­ten­fels entgegen.