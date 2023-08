Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt Coburg – Ihre Mei­nung ist uns Wich­tig – Umfra­ge zur Zukunft unse­rer Stadt

Im Rah­men des Bun­des­för­der­pro­jekts „Zukunfts­werk­statt Kom­mu­nen – attrak­tiv im Wan­del“ (ZWK) sucht die Stadt Coburg nach Ideen, um die Stadt noch attrak­ti­ver zu gestal­ten. Aus die­sem Grund star­ten wir eine Umfra­ge bei der wir von Bürger*innen erfah­ren möch­ten, wie sie die Zukunft unse­rer Stadt sehen.

Die Umfra­ge deckt ver­schie­de­ne The­men­be­rei­che ab, dar­un­ter Wirt­schaft & Arbeit, Woh­nen & Stadt­ge­stal­tung, Inte­gra­ti­on & Viel­falt sowie die Teil­ha­be von Kin­dern. Die Stadt Coburg will die Visio­nen und Vor­stel­lun­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zu die­sen Schlüs­sel­the­men kon­kre­ti­sie­ren und in die Gestal­tung der Lebens­welt integrieren.

Die demo­gra­phi­sche Ent­wick­lung ist ein zen­tra­ler Punkt in die­ser Umfra­ge. Unser Ziel ist es, Coburg auch in Zukunft für alle Gene­ra­tio­nen als attrak­ti­ven Wohn- und Arbeits­ort zu erhal­ten und weiterzuentwickeln.

Die Mei­nung und der Input der Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger sind von ent­schei­den­der Bedeu­tung. Sie ken­nen die Stär­ken und Her­aus­for­de­run­gen der Stadt Coburg am besten und kön­nen einen ent­schei­den­den Bei­trag zur Gestal­tung unse­rer gemein­sa­men Zukunft leisten.

„Ob Sie sich für eine leben­di­ge Wirt­schaft, inno­va­ti­ve Stadt­plä­ne, effek­ti­ve Inte­gra­ti­on oder die Rech­te und Teil­ha­be von Kin­dern inter­es­sie­ren – Ihre Ideen und Mei­nun­gen kön­nen den Unter­schied aus­ma­chen“, so der 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. „Denn Bür­ger­be­tei­li­gung ist das Herz­stück jeder Stadt­ge­stal­tung. Mit die­ser Umfra­ge möch­ten wir den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern Coburgs eine Platt­form bie­ten, ihre Visio­nen und Ideen mit uns zu tei­len und aktiv an der Gestal­tung unse­rer gemein­sa­men Zukunft mit­zu­wir­ken. Ich ermu­ti­ge jede und jeden, die Stim­me zu erhe­ben und Teil die­ser wich­ti­gen Dis­kus­si­on zu sein. Denn das Ziel ist es, ein Coburg zu schaf­fen, das nicht nur heu­te, son­dern auch in Zukunft für alle Gene­ra­tio­nen attrak­tiv ist. Las­sen Sie uns gemein­sam die Zukunft unse­rer Stadt gestal­ten“, so der Sozi­al­re­fe­rent weiter.

Alle Büger*innen, die ihre Visio­nen für Coburg tei­len wol­len, sind ein­ge­la­den, an der Umfra­ge teil­zu­neh­men. Gemein­sam kön­nen wir Coburg für alle Gene­ra­tio­nen gestalten.

„Die­se Umfra­ge ist mehr als nur eine Ansamm­lung von Fra­gen – sie ist eine Ein­la­dung an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, aktiv am For­mungs­pro­zess ihrer Stadt mit­zu­wir­ken. Jede Stim­me, jede Mei­nung und jede Idee ist ein wert­vol­ler Bei­trag zu einer Visi­on, die unse­re Stadt Coburg in den kom­men­den Jah­ren prä­gen wird. Ich freue mich beson­ders dar­auf, die ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven und Vor­stel­lun­gen unse­rer Bürger*innen ken­nen­zu­ler­nen und in kon­kre­te Maß­nah­men umzu­set­zen. Gemein­sam schaf­fen wir ein Coburg, in dem sich alle Gene­ra­tio­nen wohl­füh­len und ent­fal­ten kön­nen“, so Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stabs­stel­le Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demografie.

Die Umfra­ge ist online zugäng­lich und kann bequem von zu Hau­se aus­ge­füllt wer­den. Für alle, die lie­ber Papier aus­fül­len, sind Umfra­ge­for­mu­la­re im Bür­ger­bü­ro der Stadt erhältlich.

Machen Sie mit und gestal­ten Sie die Zukunft von Coburg! Besu­chen Sie unse­re Web­site unter www​.coburg​.de/​z​u​k​u​n​f​t​s​w​e​r​k​s​t​att für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und den direk­ten Link zur Umfrage.