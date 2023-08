Die Sel­ber Wöl­fe und der Höch­stadter EC füh­ren ihre Koope­ra­ti­on auch in der kom­men­den Spiel­zeit fort. Seit dem Auf­stieg der Sel­ber Wöl­fe in die DEL2 vor zwei Jah­ren arbei­ten die bei­den Clubs ver­trau­ens­voll und erfolg­reich zusam­men. Dies soll auch wei­ter so bleiben.

Spiel­pra­xis für die jun­gen Akteure

Die Sel­ber Wöl­fe und der Höch­stadter EC gehen mit ihrer Koope­ra­ti­on in die nun­mehr drit­te Sai­son. Sinn der Zusam­men­ar­beit ist, jun­ge Spie­ler per För­der­li­zenz beim Koope­ra­ti­ons­part­ner zum Ein­satz kom­men zu las­sen. In der Pra­xis wer­den dies vor allem Spie­ler sein, die bei den Sel­ber Wöl­fen unter Ver­trag ste­hen und auf­grund der begrenz­ten Plät­ze im Kader bei den Spie­len nicht zum Zuge kom­men. Die­se wer­den dann zum Ober­li­gi­sten Höch­stadter EC abge­stellt und bekom­men dort die Spiel­pra­xis, die gera­de für die Ent­wick­lung der jun­gen Talen­te so immens wich­tig ist. Im Gegen­zug besteht auch umge­kehrt die Mög­lich­keit, dass sich Spie­ler des Höch­stadter EC durch beson­de­re Lei­stun­gen für Trai­nings­ein­hei­ten oder gar Ein­sät­ze in der DEL2 bei den Sel­ber Wöl­fen empfehlen.

Bewähr­te Zusammenarbeit

Die Ver­ant­wort­li­chen bei­der Clubs beto­nen, dass die erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren ger­ne fort­ge­führt wird. Neben der räum­li­chen Nähe, die die Rei­se­stra­pa­zen für die betrof­fe­nen Spie­ler mög­lichst nied­rig hält, spre­chen vie­le wei­te­re Argu­men­te für eine Fort­füh­rung der Koope­ra­ti­on: Man kennt und schätzt sich, Abspra­chen wer­den ein­ge­hal­ten und man unter­stützt sich gegen­sei­tig so gut es mög­lich ist. So war man sich schnell dar­über einig, das fort­zu­füh­ren, was sich über die ver­gan­gen bei­den Jah­re gut ent­wickelt und bewährt hat.