Trotz unzäh­li­ger Ver­öf­fent­li­chun­gen, vie­ler Umfra­gen und Stu­di­en erle­ben wir immer noch zu häu­fig, dass im Hin­blick auf unser Kli­ma, die Viel­falt bio­lo­gi­schen Lebens sowie die Boden- und Was­ser­qua­li­tät Ent­schei­dun­gen getrof­fen wer­den, die nicht nach­hal­tig, son­dern zer­stö­re­risch auf unse­re Umwelt wir­ken. Damit wer­den künf­ti­gen Gene­ra­tio­nen – unse­ren Kin­dern, Enkeln und Uren­keln – hohe Fol­ge­ko­sten auferlegt.

„Das geht bes­ser“ dach­ten sich die Initia­to­ren der „Regio­nal­wert AG Fran­ken“ in Hum­mel­tal, und seit eini­ger Zeit set­zen sie die­sem Vor­ge­hen ein gut durch­dach­tes Geschäfts­mo­dell ent­ge­gen. Als Bür­ger­ak­ti­en­ge­sell­schaft gibt die „Regio­nal­wert AG Fran­ken“ regel­mä­ßig Bür­ger­ak­ti­en her­aus. Das anver­trau­te Geld inve­stiert sie in nach­hal­tig wirt­schaf­ten­de Betrie­be in ganz Fran­ken. In Betrie­be, die sich zur Ein­hal­tung stren­ger, aber fai­rer Richt­li­ni­en ver­pflich­tet haben. Unse­re Umwelt, sozia­le Anlie­gen und die regio­na­le Wirt­schaft wer­den dadurch gestärkt und unterstützt.

Die mit­wir­ken­den und öko­lo­gisch arbei­ten­den land­wirt­schaft­li­chen Betrie­be ver­zich­ten bei­spiels­wei­se auf che­misch-syn­the­ti­sche Dün­ge- und Pflan­zen­schutz­mit­tel. Sie haben weni­ger Tie­re pro Hekt­ar Betriebs­flä­che als kon­ven­tio­nell arbei­ten­de Betrie­be, und sie hal­ten ihr Vieh in tier­ge­rech­ten Stäl­len. Sie bezie­hen ihre Betriebs­mit­tel aus der Regi­on und gehen scho­nend mit den natür­li­chen Grund­la­gen unse­rer Umwelt um. Dadurch wer­den die Böden in ihrer Funk­ti­on erhal­ten und die Viel­falt von Flo­ra und Fau­na geför­dert. Gemein­sam mit den Bäue­rin­nen und Bau­ern sowie den Kun­den ent­steht in klei­nen Schrit­ten eine natur­ver­träg­li­che Land­wirt­schaft mit einer art­ge­rech­ten Tier­hal­tung. Die Arten­viel­falt in der Flä­che wird durch die Berück­sich­ti­gung pas­sen­der Wei­de­hal­tung und Mäh­zei­ten erhal­ten. Das Grund­was­ser wird geschont. Der Lohn besteht für die Kun­den der ange­schlos­se­nen Betrie­be in unbe­la­ste­ten Nah­rungs­mit­teln. Für Erzeu­ger, Wei­ter­ver­ar­bei­ter und Ver­brau­cher ent­ste­hen fai­re Löh­ne und ange­mes­se­ne Prei­se. So wird regio­na­les, nach­hal­ti­ges Wirt­schaf­ten geför­dert. Hier ist nicht ein gewinn­ori­en­tier­ter Groß­kon­zern tätig, son­dern bür­ger­schaft­li­ches Engagement.

„Und weil die­ser Trend lang­sam, aber ste­tig greift und wächst, kön­nen der­zeit und zeit­lich limi­tiert 1600 neue Bür­ger­ak­ti­en aus­ge­ge­ben wer­den,“ betont die aus Creu­ssen stam­men­de Maria Zeu­s­sel als Vor­stän­din der „Regio­nal­wert AG Fran­ken“. So unter­stüt­zen bereits seit eini­gen Jah­ren Aktio­nä­rin­nen und Aktio­nä­re von Regio­nal­wert AG’s mit ihrer Inve­sti­ti­on neben den teil­neh­men­den Land­wir­ten auch regio­na­le hand­werk­li­che Ver­ar­bei­tungs­be­trie­be, Exi­stenz­grün­dun­gen und den loka­len Han­del. Neben Pri­vat­per­so­nen kön­nen sich auch Fir­men, Stif­tun­gen und Ver­ei­ne auf die­se Art für die Regi­on stark machen.

Für sich betei­li­gen­de Unter­neh­men gibt es einen steu­er­li­chen Bonus: sie kön­nen das gelei­ste­te Agio beim Akti­en­kauf als Auf­wand gel­tend machen.