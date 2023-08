Odes­sa Sym­pho­ny Orche­stra in Forch­heim – Diri­gent Vita­liy Kovalch­uk im Inter­view

Am 02. Sep­tem­ber und am 03. Sep­tem­ber 2023 gastiert erneut das Odes­sa Sym­pho­ny Orche­stra im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier am Königs­bad Forch­heim. Das…