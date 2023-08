Ver­lo­sungs­ak­ti­on: Eine Woche lang kosten­los mit dem Elek­tro-Lasten­rad durch ERH

Vom 16. bis 22. Sep­tem­ber steht im Rah­men der Euro­päi­schen Mobi­li­täts­wo­che das The­ma kli­ma­freund­li­che Mobi­li­tät im Fokus. Unter dem Mot­to „Mix and Move! – kli­ma­freund­lich mobil“ will die Akti­ons­wo­che durch ver­schie­de­ne Aktio­nen eine nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät greif­bar machen. Auch das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses betei­ligt sich und ani­miert, das Rad oder den ÖPNV zu nut­zen: „Wir wol­len vor Ort zei­gen, dass nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät die Lebens­qua­li­tät für alle ver­bes­sert. Es gibt zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten, umwelt- und kli­ma­scho­nend unter­wegs zu sein“, erklärt Lui­sa Psche­rer, Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin des Land­krei­ses. Mit etwas Glück lässt sich dies eine Woche lang kosten­los mit einem E‑Lastenrad aus­pro­bie­ren. Denn das Land­rats­amt ermög­licht drei Per­so­nen aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt die kosten­lo­se Aus­lei­he je eines Elek­tro-Lasten­ra­des vom 16. bis 22. Sep­tem­ber 2023.

Infos zur Ver­lo­sungs­ak­ti­on bis 14. August und Teilnahmebedingungen

Wer mit­ma­chen will, mel­det sich bit­te ent­we­der über das For­mu­lar im Inter­net oder per Brief mit dem Stich­wort „Test­lei­he E‑Lastenrad“ und Anga­be von Name, Adres­se und Tele­fon­num­mer an die Adres­se: Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt, Kli­ma­schutz, Nägels­bach­stra­ße 1, 91052 Erlan­gen. Die Teil­nah­me an der Ver­lo­sung ist bis ein­schließ­lich Don­ners­tag, 14. August 2023, mög­lich und erfolgt via Los­ver­fah­ren. Ver­bun­den mit der Teil­nah­me ist auch mög­lichst die Bereit­schaft, die Erfah­rung mit dem E‑Lastenrad im Anschluss an die Test­wo­che zu tei­len. Die Feed­backs kön­nen anonym erfol­gen und sol­len auf Social Media geteilt werden.

Die Euro­päi­sche Mobi­li­täts­wo­che ist eine Kam­pa­gne der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on. Sie fin­det seit 2002 jedes Jahr von 16. bis 22. Sep­tem­ber statt und wirbt für nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät in Städ­ten und Gemein­den. Kom­mu­nen aus ganz Euro­pa haben die Mög­lich­keit, nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät erleb­bar zu machen. Aber auch ande­re Akteu­re wie Uni­ver­si­tä­ten, Schu­len, Ver­bän­de, Unter­neh­men oder Kir­chen­ge­mein­den kön­nen sich betei­li­gen. Alle Aktio­nen und Infor­ma­tio­nen gibt es beim Umwelt­bun­des­amt online unter https://​www​.umwelt​bun​des​amt​.de/​e​u​r​o​p​a​e​i​s​c​h​e​-​m​o​b​i​l​i​t​a​e​t​s​w​o​che.

Land­kreis för­dert E‑Mobilität

Der Land­kreis ERH unter­stützt sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger finan­zi­ell beim Neu­kauf von E‑Mobilität durch das För­der­pro­gramm „Klein­elek­tro­mo­bi­li­tät“. Hier­bei wer­den E‑Lastenräder mit 400 Euro, Speed-Pedelecs mit 300 Euro und Elek­tro-Motor­rol­ler mit 200 Euro geför­dert. Einen Bonus von 50 Euro gibt es, wenn ein Nach­weis über den Bezug von Öko­strom oder einer Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge nach­weis­lich vor­liegt. Wei­te­re Infos und das Antrags­for­mu­lar gibt es beim Umwelt­bun­des­amt unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​k​l​i​m​a​-​u​n​d​-​e​n​e​r​g​i​e​/​a​n​g​e​b​o​t​e​/​f​u​e​r​-​b​u​e​r​g​e​r​i​n​n​e​n​-​u​n​d​-​b​u​e​r​g​e​r​/​f​o​e​r​d​e​r​p​r​o​g​r​a​m​m​-​k​l​e​i​n​-​e​l​e​k​t​r​o​m​o​b​i​l​i​t​a​et/.