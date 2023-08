Kurz­füh­rung in der Mit­tags­pau­se am 8. August

Im Rah­men der belieb­ten „Kunstsnack“-Reihe prä­sen­tiert Muse­ums­lei­te­rin Caro­la Marie Schmidt am Diens­tag, 8. August 2023, um 12.30 Uhr im Diö­ze­san­mu­se­um Kunst aus vom Islam gepräg­ten Regionen.

Schon vor Jahr­hun­der­ten fan­den Berg­kri­stal­le, Sei­den­stof­fe und ande­re Kost­bar­kei­ten aus die­sen Regio­nen den Weg bis nach Mit­tel­eu­ro­pa und führ­ten zu einer berei­chern­den Ver­flech­tung der Kul­tu­ren. Ein Bei­spiel für den Kul­tur­trans­fer und den inter­kul­tu­rel­len Aus­tausch zu Beginn des 11. Jahr­hun­derts stellt der berühm­te Rei­ter­man­tel Kai­ser Hein­richs II dar. Was ver­birgt sich hin­ter sei­nem Bild­pro­gramm? Und wo befin­det sich sei­ne Inschrift in ara­bi­schen Schrift­zei­chen? Die­se und wei­te­re Fra­gen beant­wor­tet Caro­la Marie Schmidt in ihrer halb­stün­di­gen Führung.

Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist im Foy­er des Diö­ze­san­mu­se­ums, Dom­platz 5, in Bam­berg. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist frei, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­ko­sten an.

Info

Die „Kunst­snacks“ am Dom­berg sind ein Ange­bot spe­zi­ell für Ein­hei­mi­sche und in Bam­berg Berufs­tä­ti­ge. Bei den halb­stün­di­gen Kurz­füh­run­gen in der Mit­tags­pau­se stel­len die Dom­berg-Muse­en reih­um eine Aus­wahl inter­es­san­ter Aus­stel­lungs­tücke vor. Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen auf der gemein­sa­men Web­site der Muse­en und des Freun­des­krei­ses der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom unter www​.dom​berg​-bam​berg​.de.