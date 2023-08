Im Rah­men einer Zwei­ta­ges­fahrt besucht die Fran­ken­bund-Grup­pe Bay­reuth das vul­ka­ni­sche Gebir­ge der Rhön, im Grenz­be­reich der Bun­des­län­der Bay­ern, Hes­sen und Thü­rin­gen gele­gen. Am ersten Rei­se­tag wer­den die Staats­bä­der Bad Kis­sin­gen, wo auch eine Ver­kö­sti­gung der Heil­was­ser (Max­was­ser, Rakoc­zy) und eine Füh­rung vor­ge­se­hen ist, und Bad Bock­let besucht. Bad Kis­sin­gen ist nicht nur Welt­bad, son­dern seit kur­zem auch UNESCO Welt­kul­tur­er­be „Gre­at Spa Towns of Euro­pe“. Am Nach­mit­tag sind wir in Bad Neu­stadt und fah­ren über Wild­flecken zum Über­nach­tungs­ort Oberthulba.

Der zwei­te Tag führt die Rei­se­grup­pe zunächst nach Bad Brücken­au (das drit­te Staats­bad) und über Bischofs­heim ins Bio­sphä­ren­re­ser­vat Rhön zum Schwar­zen Moor, das wohl ein­drucks­voll­ste Hoch­moor der Rhön, wo eine Moor­füh­rung und ein Rund­gang von ca. 2 km auf dem Pro­gramm ste­hen. Wei­ter geht’s „zum hei­li­gen Berg der Fran­ken“, den Kreuz­berg mit herr­li­cher Aus­sicht, dem Fran­zis­ka­ner­klo­ster und rei­cher Bier­kul­tur. Auf der Heim­rei­se besu­chen wir die Wald­hu­fen­dör­fer Sand­berg und Wald­berg und legen dann in Burg­hard­roth eine Kaf­fee­pau­se ein bevor wir die Rück­fahrt nach Bay­reuth antreten.

Wegen der Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten (EZ/DZ) soll­ten Anmel­dun­gen bald­mög­lichst erfolgen.

„Rhön – Staats­bä­der, Bio­sphä­ren­re­ser­vat, Kloster“