Ein Sonn­tags­got­tes­dienst der beson­de­ren Art fin­det am 6. August 2023 um 10.30 Uhr in der Kir­che St. Gan­golf in Bam­berg statt: Der bekann­te Brat­schist Ulrich von Wro­chem wird die Lit­ur­gie begleiten.

Der 79-Jäh­ri­ge spiel­te an der Ber­li­ner Oper eben­so wie an der Mai­län­der Sca­la und als Solo­brat­schist für das Baye­ri­sche Rund­funk­or­che­ster und die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker. Für zahl­rei­che wei­te­re Kon­zer­te und Mei­ster­kur­se rei­ste er um die gan­ze Welt.

Berühmt ist auch sein Instru­ment, eine wert­vol­le Brat­sche der ale­man­ni­schen Gei­gen­bau­schu­le aus dem Jahr 1700.

Herz­li­che Ein­la­dung zu die­sem beson­de­ren Gottesdienst!