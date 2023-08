LKR. HOF. Am Don­ners­tag ergau­ner­ten Betrü­ger in Arz­berg und Hof rund 50.000 Euro mit Schock­an­ru­fen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Bereits seit meh­re­ren Tagen ging bei der Poli­zei Ober­fran­ken eine Viel­zahl von Mel­dun­gen über betrü­ge­ri­sche Anru­fe aus dem gesam­ten Regie­rungs­be­zirk ein. Die Unbe­kann­ten pro­bier­ten es immer mit der glei­chen Masche: Sie gaben sich am Tele­fon als Ange­hö­ri­ger aus und täusch­ten vor, einen Ver­kehrs­un­fall mit schwe­ren Fol­gen ver­ur­sacht zu haben. Anschlie­ßend for­der­ten die Täter eine Kau­ti­ons­zah­lung, um eine Haft­stra­fe für den Ange­hö­ri­gen abzuwenden.

So geschah es auch am gest­ri­gen Don­ners­tag in Arz­berg und Hof. In bei­den Fäl­len erzähl­ten die Betrü­ger ihre Geschich­te vom angeb­li­chen Ver­kehrs­un­fall. In bei­den Fäl­len wur­den die Ange­ru­fe­nen um ihr Erspar­tes gebracht.

Gegen 11.15 Uhr über­gab ein 83-Jäh­ri­ger einen fünf­stel­li­gen Betrag an einen Geld­ab­ho­ler in der Arz­ber­ger Bau­ern­feind­stra­ße. Der Abho­ler lief danach in Rich­tung Innen­stadt davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Etwa 20 Jah­re alt

Zir­ka 170 Zen­ti­me­ter groß

Er trug einen Stoffhut

Spä­ter am Nach­mit­tag wur­de ein 79-jäh­ri­ger Hofer von den Betrü­gern in die Ernst-Reu­ter-Stra­ße in Hof gelotst. Vor einem Fahr­rad­ge­schäft traf der Rent­ner kurz vor 16 Uhr auf eine unbe­kann­te Geld­ab­ho­le­rin. Die­ser hän­dig­te er einen fünf­stel­li­gen Betrag aus.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Weib­lich

Etwa 175 Zen­ti­me­ter groß

Nacken­lan­ge, schwar­ze Haare

Sie war beklei­det mit einer wei­ßen Blu­se und einer blau­en Hose

Bei sich hat­te sie eine schwar­ze Lederumhängetasche

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat in bei­den Fäl­len die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet nun um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wer hat am Don­ners­tag­vor­mit­tag zwi­schen 11 und 12 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Arz­berg in der Bau­ern­feind­stra­ße bemerkt?

Wer hat am Don­ners­tag­nach­mit­tag zwi­schen 15 und 17 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Hof in der Ernst-Reu­ter-Stra­ße im Bereich des Finanz­am­tes wahrgenommen?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 entgegen.