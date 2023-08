Nach coro­nabe­ding­ter Pau­se konn­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm in die­sem Jahr wie­der vie­le Teich­wir­te und zahl­rei­che Ver­tre­ter aus Poli­tik und Ver­wal­tung an den Hai­der Tei­chen begrü­ßen, dar­un­ter auch den baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber. „Ich schät­ze unse­re tra­di­tio­nel­len Hai­der Teich­ge­sprä­che sehr, denn sie sind eine gute Gele­gen­heit, zusam­men mit unse­ren Fisch­bau­ern direkt an den Tei­chen aktu­el­le Pro­ble­me und Ent­wick­lun­gen zu bespre­chen,“ so Bezirks­tags­prä­si­dent Schramm.

Die Karp­fen­teich­wirt­schaft im Aisch­grund ist von bay­ern­wei­ter Bedeu­tung, einer­seits für die tra­di­tio­nel­le Pro­duk­ti­on von nach­hal­ti­gen und hoch­wer­ti­gen Lebens­mit­teln, and­rer­seits als regio­na­ler Was­ser­spei­cher. Seit dem Trocken­jahr 2015 ist das Was­ser­an­ge­bot rück­läu­fig, es wird immer schwie­ri­ger die Tei­che zu fül­len und ohne Not­ab­fi­schun­gen über den Som­mer zu kom­men, erläu­ter­ten die anwe­sen­den Fisch­bau­ern. Auch in die­sem Jahr trock­ne­te der Aisch­gra­ben, der die Hai­der Teich­ket­te speist, bereits im Früh­som­mer aus. Was­ser­nut­zung und Abfi­schung müs­sen dann geziel­ter abge­spro­chen und geplant wer­den, was die Bewirt­schaf­tung auf­wän­di­ger macht.

Eine Erschwer­nis für die Bewirt­schaf­tung stel­len auch Kor­mo­ran und Biber dar. Die Kor­mor­an­be­ja­gung konn­te in die­sem Jahr für das Hai­der Teich­ge­biet, das zugleich auch Natur­schutz­ge­biet und FFH-Gebiet ist, wie­der ver­län­gert wer­den. Bezirks­tags­prä­si­dent Schramm bedank­te sich bei den Teich­wir­ten, die sich dafür ein­ge­setzt hat­ten, sowie bei der Regie­rung von Ober­fran­ken für die Geneh­mi­gung. Den­noch kom­me es teil­wei­se zu star­ken Ver­lu­sten, berich­ten die anwe­sen­den Teich­wir­te: direkt durch den Kor­mo­ran, indi­rekt durch den Biber, wenn die­ser die Win­ter­ru­he der Fische stört. Auch die Rei­her wer­den ein zuneh­men­des Pro­blem, las­sen sich doch bei nied­ri­gen Was­ser­stän­den vor allem die klei­nen Karp­fen leich­ter erbeuten.

Mit dem Fisch­ot­ter nähert sich ein wei­te­res Raub­tier mit gro­ßem Appe­tit auf Fisch. Aktu­el­le Nach­wei­se gibt es bereits aus dem nahe­lie­gen­den Reg­nitz­tal und der Nach­bar­ort­schaft Pretz­feld, so der zustän­di­ge Fisch­ot­ter­be­ra­ter Alex­an­der Krapp­mann. Bereits im April hat der Mini­ster­rat für die Pro­ble­me in der Teich­wirt­schaft eine Ände­rung der Arten­schutz­recht­li­chen Aus­nah­me­ver­ord­nung und der jagd­recht­li­chen Vor­schrif­ten beschlos­sen: Um ern­ste fisch­wirt­schaft­li­che Schä­den zu ver­hin­dern, sol­len Fisch­ot­ter dem­nach ganz­jäh­rig ent­nom­men wer­den kön­nen. Der Fisch­ot­ter­be­stand soll dadurch nicht gefähr­det wer­den. Die durch ihn ver­ur­sach­ten Schä­den, ins­be­son­de­re im öst­li­chen Ober­fran­ken, sind für die Betrof­fe­nen mitt­ler­wei­le aber exi­stenz­be­dro­hend. Vie­le Teich­wir­te ste­hen aktu­ell vor der Ent­schei­dung, ob sie auf­ge­ben. Die jahr­hun­der­te­al­te Teich­wirt­schaft, die Bay­ern land­schaft­lich und kul­tu­rell prägt und einen ganz wesent­li­chen Bei­trag zur Bio­di­ver­si­tät lei­stet, droht ver­lo­ren zu gehen. Tei­che und deren tra­di­tio­nel­le Bewirt­schaf­tung, wie in Haid, stel­len vie­ler­orts die Grund­la­ge für Schutz­ge­bie­te dar.

„Die Fisch- und Teich­wirt­schaft hat einen festen Platz in der baye­ri­schen Kul­tur und Tra­di­ti­on“, so Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber in Haid. „Die Tei­che prä­gen das Bild unse­rer ober­frän­ki­schen Hei­mat. Wir wol­len die baye­ri­sche Kul­tur­land­schaft umfas­send erhal­ten, ins­be­son­de­re auch die Teich­wirt­schaft in Ober­fran­ken und der Ober­pfalz. Die Teich­wir­te haben die vol­le Unter­stüt­zung der Staats­re­gie­rung und wir han­deln ent­schlos­sen zum Erhalt der Teich­wirt­schaft. Dazu braucht es auch kla­re Regeln für den Fisch­ot­ter“, so Glau­ber. Die Her­aus­for­de­run­gen neh­men in allen Berei­chen zu, so Bezirks­tags­prä­si­dent Schramm. „Umso wich­ti­ger ist es, dass Rah­men­be­din­gun­gen geschaf­fen wer­den, die ein Fort­be­stehen der Teich­wirt­schaft sichern. Dazu braucht es nicht nur das Enga­ge­ment der Teich­wir­te und Fisch­bau­ern, son­dern auch das Ver­ständ­nis und die Koope­ra­ti­ons­be­reit­schaft der Fach­be­hör­den und Ver­wal­tung. Nur gemein­sam kann dies gelingen.“

Wie es den Karp­fen in den Tei­chen dann über die Sai­son ergan­gen ist, wur­de anschlie­ßend bei den Pro­be­fän­gen begut­ach­tet. Dabei betrach­te­ten die Exper­ten den Wachs­tums­zu­stand, mög­li­che Krank­hei­ten oder Ver­let­zun­gen, Para­si­ten und son­sti­ge Auffälligkeiten.

Hin­ter­grund:

Die Hai­der Teich­ge­sprä­che sind eine fische­rei­li­che Ver­an­stal­tung mit lan­ger Tra­di­ti­on in Ober­fran­ken. Die Jagd­ge­nos­sen­schaft Willersdorf/​Haid (1. Vor­sit­zen­de M. Schm­auß und Ana­to­lij Nagel), in der vie­le Teich­wir­te ver­tre­ten sind, ist für die Orga­ni­sa­ti­on und Aus­rich­tung zustän­dig, unter­stützt durch die Teich­ge­nos­sen­schaft Oberfranken.

Die Hai­der Tei­che umfas­sen die Haar­weiher­ket­te und den Lan­gen­bach­grund und gehö­ren zum ober­frän­ki­schen Aisch­grund. Es wer­den vor­ran­gig Karp­fen und Bei­fi­sche (Zan­der, Hecht) pro­du­ziert und regio­nal in die ange­stamm­te Gastro­no­mie abge­ge­ben. Die Teich­ket­ten sind seit den 1990er Jah­ren Natur­schutz­ge­biet und gehö­ren zum FFH-Gebiet „Lan­gen­bach­grund und Haar­weiher­ket­te – 6230–371“ (Struk­tur­rei­che Teich- und Feucht­ge­biets­land­schaft mit zahl­rei­chen Wei­hern, Schwimm­blatt- und Ver­lan­dungs­ge­sell­schaf­ten, Feucht­wie­sen, Bruch- und Auwald­re­sten, klein­flä­chig Binnendünen-Lebensräume).

Vie­le Schutz­auf­la­gen erschwe­ren die Bewirt­schaf­tung. Um akzep­ta­ble Rege­lun­gen zu Kor­mo­ran und Biber wur­de in der Ver­gan­gen­heit stark gerun­gen. In die­sen Zusam­men­hang besuch­ten auch die vor­ma­li­gen Umwelt­mi­ni­ster Dr. Mar­kus Söder und Dr. Mar­cel Huber bereits die Hai­der Teiche.

Die Was­ser­pro­ble­ma­tik hat sich seit 2015 nicht ent­zerrt. Das west­li­che Ober­fran­ken ist mit Unter­fran­ken in punc­to Nie­der­schlä­ge und Grund­was­ser­neu­bil­dung aktu­ell Schluss­licht in Bayern.

Allen Her­aus­for­de­run­gen und Pro­ble­men zum Trotz konn­ten die Fisch­bau­ern vor Ort bis­her ihre tra­di­tio­nel­le Teich­wirt­schaft am Lau­fen halten.

Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.