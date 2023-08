Der Land­kreis Lich­ten­fels ver­an­stal­tet gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zum zwei­ten Mal eine Sum­mer School / Anmel­dun­gen für die drit­te Sum­mer School in Lich­ten­fels Ende August sind noch möglich.

Der Land­kreis Lich­ten­fels ver­an­stal­tet der­zeit eine Sum­mer School für alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie Aus­zu­bil­den­den bzw. Stu­den­ten zwi­schen 15 und 20 Jah­ren aus dem Land­kreis Lichtenfels.

Gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wer­den aktu­ell in die­ser und in der näch­sten Woche in den Räum­lich­kei­ten der BAUR-Grup­pe in Burg­kunst­adt Lern­in­hal­te und Pro­jekt­ar­beit zu den The­men Nach­hal­tig­keit und Digi­ta­li­sie­rung ange­bo­ten. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer haben sich auf zwei Pro­jek­te fokus­siert: „Mit dem Rad zur Schu­le“ und „Maß­nah­men gegen die Nah­rungs­mit­tel­ver­schwen­dung“. Am letz­ten Tag der Sum­mer School erhal­ten die Kurs­teil­neh­mer zudem ein Zer­ti­fi­kat der Cam­pus Aka­de­mie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth.

Aus der Ver­bin­dung von Nach­hal­tig­keit mit ihren Säu­len Öko­no­mie, Öko­lo­gie, Sozia­les mit der Digi­ta­li­sie­rung ent­ste­hen gro­ße Poten­zia­le, denen sich die Sum­mer School wid­men wird. Ziel ist es, die glo­ba­len The­men auf den Land­kreis anzu­wen­den und ziel­ge­rich­te­te prak­ti­ka­ble Lösun­gen vor Ort zu finden.

Bei der drit­ten Sum­mer School am Ende der Som­mer­fe­ri­en in Lich­ten­fels (im „Mach­bar / FADZ“) vom 28.08. bis 08.09.2023 sind noch Plät­ze frei. Auch hier kön­nen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wie­der die Pro­jek­te selbst aus­wäh­len und nach ihren eige­nen Ideen und Vor­stel­lun­gen umsetz­ten. Unter­stützt wer­den Sie von einem Team der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter www​.lkr​-lif​.de/​s​u​m​m​e​r​s​c​h​ool.