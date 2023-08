Der SPD Orts­ver­ein Bam­berg-Berg enga­giert sich für den Erhalt der 17 Kasta­ni­en am Anstieg zum Klo­ster Micha­els­berg und stellt sich damit in aller Deut­lich­keit gegen die Plä­ne der Stadt­ver­wal­tung zur Umstruk­tu­rie­rung und Fäl­lung der Bäu­me. „Unser vor­ran­gi­ges Ziel ist es, gesun­de Bäu­me vor der Fäl­lung zu schüt­zen und den beson­de­ren Charme und den Denk­mal­wert der Michels­ber­ger Stra­ße zu erhal­ten“, so SPD Orts­ver­eins­vor­sit­zen­der Dr. Mar­co Depiet­ri. Der SPD Orts­ver­ein befürch­tet durch das Vor­ha­ben der Stadt jedoch nicht nur die Zer­stö­rung des ein­zig­ar­ti­gen histo­ri­schen Ensem­bles, son­dern betont ins­be­son­de­re auch die gro­ße Bedeu­tung der Bäu­me und Grün­flä­chen für das Stadt­kli­ma. „Ange­sichts der zuneh­men­den Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels im urba­nen Raum, hal­te ich es für ein fata­les Signal ohne Not schat­ten­spen­den­de groß­kro­ni­ge Bäu­me zu fäl­len und die für die Ver­dun­stungs­küh­lung so wich­ti­gen Grün­flä­chen zu ver­sie­geln“ so SPD Co-Kreis­vor­sit­zen­de und Land­tags­kan­di­da­tin Eva Jutzler.