Am 4. August 2023 um 12:46 gin­gen beim Bay­reu­ther BRK und der Feu­er­wehr des Land­krei­ses die Alarm­piep­ser. Über Not­ruf war der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach der Absturz eines Segel­flug­zeu­ges bei Deps (Gemein­de Bind­lach – Land­kreis Bay­reuth) mit­ge­teilt worden.

Wie sich am Ein­satz­ort her­aus­stell­te, war ein Segel­flug­zeug beim Lan­de­an­flug auf den Bay­reu­ther Flug­platz abge­stürzt. Der auf dem Flug­platz sta­tio­nier­te Ret­tungs­hub­schrau­ber Chri­stoph 20 war schnell an der Ein­satz­stel­le. Die Besat­zung des Hub­schrau­bers und die Sani­tä­ter eines Ret­tungs­wa­gens des Bay­reu­ther BRK brach­ten die Pilo­tin aus dem Segel­flug­zeug in den Ret­tungs­wa­gen, wo sie vom Not­arzt des Ret­tungs­hub­schrau­bers unter­sucht und behan­delt wurde.

Mit an der Ein­satz­stel­le waren der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst des Bay­reu­ther BRK, ein wei­te­rer Ret­tungs­wa­gen des BRK und die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung, die bei einem Flug­zeug­ab­sturz rou­ti­ne­mä­ßig mit alar­miert wird. Zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr waren eben­falls vor Ort. Nach Unter­su­chung und Sta­bi­li­sie­rung durch den Not­arzt und die Sani­tä­ter wur­de die schwer ver­letz­te Pilo­tin mit dem Ret­tungs­wa­gen in ein Kran­ken­haus gefahren.