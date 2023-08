Wenn das Hob­by viel mehr als ein Hob­by ist: Land­kreis wür­digt her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen zahl­rei­cher Vereine

„Uns ist es ein ech­tes Anlie­gen den vie­len her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen, die in unse­ren Ver­ei­nen im Land­kreis erzielt wer­den, eine Büh­ne zu bie­ten. Aus die­sem Grund haben wir heu­te erneut zu einer Ver­an­stal­tung ein­ge­la­den, bei der wir genau die­se Erfol­ge und die Men­schen, die dahin­ter­ste­hen, in den ver­dien­ten Mit­tel­punkt rücken wol­len“, sag­te Land­rat Peter Berek am Sams­tag im gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Wun­sie­del i. Fichtelgebirge.

Gewür­digt wur­den her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen in den Berei­chen Vol­ley­ball, Ten­nis, Kegeln, Ret­tungs­schwim­men, Tanz­sport, Musik und in der Klein­tier­zucht. Im Bei­sein zahl­rei­cher Ehren­gä­ste wur­den mehr als 100 Per­so­nen aller Alters­grup­pen geehrt, die sich beson­ders für ihr Hob­by enga­gie­ren und damit auf baye­ri­scher und Bun­des­ebe­ne außer­ge­wöhn­li­che Erfol­ge erzielt haben. Umrahmt wur­de die Ver­an­stal­tung vom Saxo­phon-Quar­tett der Musik­schu­le Wun­sie­del unter der Lei­tung von Georg Obermaier.

Die Geehr­ten und ihre Lei­stun­gen im Überblick:

Vol­ley­ball:

1. Platz Bay­er. Mei­ster­schaf­ten U12 Volleyball

VGF Marktredwitz

Seba­sti­an und Lukas Rahn, Weißenstadt

mit ihrem Trai­ner Jan Liebscher

Ten­nis:

1. Platz Lan­des­li­ga 2 Tennis

Ten­nis­club Selb e. V.

Anna-Lui­sa Seifert

Nina Asperger

Nico­le Denkova

Cla­ra Kestler

Anna Perglerova

Kegeln:

Erste Plät­ze Bay­er. Mei­ster­schaf­ten, Deut­sche Mei­ster­schaf­ten Kegeln:

SKC Grün-Weiß Hohenberg

Hei­ke Böttner

Bir­gitt Achtziger

Tobi­as und Die­ter Mrasek

Car­sten Fachet

Erste Plät­ze Bayer./Oberfränk. Mei­ster­schaf­ten Rettungsschwimmen:

DLRG Markt­red­witz

Maxi­mi­li­an Schuster

Fabi­an Dreßler

Tobi­as Exner

Nico­las Lowies

Mar­kus Rausch

Erste Plät­ze beim Lan­des- bzw. Regio­nal­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ 2023:

Musik­schu­le Marktredwitz

Anna Haberkorn

Miri­am Weyer

Chri­sti­an und Juli­an Küspert

Karo­lin Rasp

Musik­schu­le Selb

Felix Leupold

Mar­tin und Simon Nothhaft

Johan­nes Denzel

Johan­na Eckelt

Tanz­sport:

Nar­hal­la Rot-Weiß Marktredwitz

Jugend­tanz­ma­rie­chen Eli­sa Panitzek

(3. Platz Frän­ki­sche Meisterschaften)

Tanz­ma­rie­chen Con­stan­ze Starke

(2. Platz Fränk. und Süddt. Mei­ster­schaft, 3. Platz Deut. Meisterschaft)

Junio­ren­tanz­ma­rie­chen Nico­le Ullrich

(1. Platz bun­des­of­fe­ne Tanz­tur­nier, 6. Platz Süd­deut. und Deut. Meisterschaft)

Faschings­gil­de Marktredwitz-Dörflas

Platz 1 Deut. Mei­ster­schaft Ü15 Schau­tanz mit „The Show must go on“ (20 Tänzer/​innen)

Platz 2 Deut. Mei­ster­schaft Ü15 Tanz­paar Lena Mey­er und Rene Skorupa

Platz 3 Deut. Mei­ster­schaft Schau­tanz Junio­ren­gar­de „Wir machen Dampf“ (20 Tänzerinnen)

Platz 6 Deut. Mei­ster­schaft Tanz­ma­rie­chen Jugend: Cla­ra Förster

Platz 6 Deut. Mei­ster­schaf­ten Ü15 Tanz­ma­rie­chen: Sarah Meyer

Platz 9 Deut. Mei­ster­schaf­ten Schau­tanz Jugend­gar­de „Olaf sucht eine neue Nase“ (20 Tänzerinnen)

Kreis­ver­ein Wun­sie­del der Rassekaninchenzüchter

Lan­des­mei­ster:

Sieg­fried Hed­wig; Ver­ein Wei­ßen­stadt (mit wei­ße Neuseeländer)

Tho­mas Gesell

Tho­mas Schlotte

Jür­gen Simon, Ver­ein Thierstein/​Höchstädt (mit Deut. Klein­wid­der chinchilla-farbig)

Rai­ner Hüb­ner, Ver­ein Kir­chen­lamitz (mit Engl. Schecken blau-weiß)

Frank För­ster, Ver­ein Lorenz­reuth: 3. Platz

Dt. Zen­tral­verb. Ras­se­ka­nin­chen­züch­ter (mit Alaska)

Kat­ja Wit­tich, Ver­ein Kirchenlamitz

Deut­sche Vize­mei­ste­rin (mit Dt. Klein­wid­der chinchilla-farbig)