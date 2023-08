Der neue Bie­nen­lehr­pfad im Wild­park Hunds­haup­ten wur­de eröff­net. Land­rat Dr. Her­mann Ulm und stell­ver­tre­ten­den­Wild­park­lei­te­rin Lisa Win­zer freu­en sich, dass die­ses Pro­jekt mit Hil­fe des Bezirks Ober­fran­ken ver­wirk­licht wer­den konnte.

Inter­es­sant gestal­te­te Schau­ta­feln und inter­ak­ti­ve Ele­men­te ver­mit­teln Kin­dern und Erwach­se­nen Wis­sens­wer­tes rund um die Bie­ne. Bei­spiels­wei­se der Lebens­zy­klus oder das facet­ten­rei­che Sehen der Bie­ne wer­den Kin­dern anschau­lich näher gebracht. Besu­chern wird der Unter­schied zwi­schen Wild- und Honig­bie­nen und ande­ren Insek­ten, die durch unse­re Land­schaft sum­men erklärt. Auch der Bei­trag der Bie­nen zur Erhal­tung von Wild- und Kul­tur­pflan­zen und deren Erträ­ge, sowie die Pro­duk­ti­on von Honig wer­den ver­an­schau­licht. Eine Art Klet­ter­turm aus Holz in Bie­nen­wa­ben­form, Spiel­ge­rä­te und ein Pick­nick­un­ter­stell­platz ergän­zen das Are­al und laden zum Ver­wei­len ist. Für die „ech­ten“ Bie­nen und Schmet­ter­lin­ge gibt es einen Erd­wall, der als Blüh­wie­se gestal­tet ist.

„Der Wild­park Hunds­haup­ten hat Strahl­kraft in den gesam­ten Bezirk Ober­fran­ken. Ein sol­cher Lehr­pfad zeigt die viel­fäl­ti­ge Wir­kungs­wei­se der Bie­ne und wird dadurch auch für Schu­len inter­es­sant sein“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, der extra zu einem Besuch in den Wild­park Hunds­haup­ten gekom­men ist.

Auf Antrag und Unter­stüt­zung der ört­li­chen Bezirks­rä­te Dr. Ulrich Schürr und Man­fred Hüm­mer unter­stütz­te der Bezirk die­sen neu­en Lehr­pfad mit 40.000 Euro. Mit der För­de­rung enga­giert sich der Bezirk ein wei­te­res Mal für ein Ein­zel­pro­jekt im Land­kreis Forch­heim. „Es ist wich­tig, Kin­dern die Bedeu­tung der Bie­nen für unser Öko­sy­stem zu erklä­ren und zu ver­deut­li­chen, wie wich­tig ihr Erhalt und Schutz ist“, fin­det Bezirks­rat Ulrich Schürr. „Der Bie­nen­lehr­pfad ist ein ein­zig­ar­ti­ges Pro­jekt, das den Besu­chern die fas­zi­nie­ren­de Welt der Bie­nen näher­bringt und gleich­zei­tig für die Bedeu­tung des Insek­ten­schut­zes sen­si­bi­li­siert“. Die Bie­nen spie­len eine ent­schei­den­de Rol­le in unse­rem Öko­sy­stem, indem sie als Bestäu­ber zahl­rei­cher Pflan­zen­ar­ten dazu bei­tra­gen, die Bio­di­ver­si­tät auf­recht­zu­er­hal­ten. „Die­ser Lehr­pfad berei­chert als wei­te­res Erleb­ni­shigh­light für Jung und Alt den gesam­ten Wild­park Hunds­haup­ten und ist ein wich­ti­ger Bau­stein für die wei­te­re Ent­wick­lung der Ein­rich­tung“, so Bezirks­rat Man­fred Hümmer.

Der Bie­nen­lehr­pfad kann zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten besucht werden.

Land­rat Dr. Ulm hofft, dass der Lehr­pfad nicht nur eine Bil­dungs­ein­rich­tung wird, son­dern auch zu einem Ort der Begeg­nung und des Dia­logs zwi­schen Mensch und Natur.

Der Wild­park bie­tet sich sowohl für Fami­li­en mit Kin­dern als span­nen­des Erleb­nis mit ver­schie­de­nen Tier­ar­ten als auch für Men­schen, die ein­fach in Ruhe die Natur genie­ßen möch­ten, als idea­les Aus­flugs­ziel an. Im Wild­park Hunds­haup­ten hat man die Mög­lich­keit, über 30 Tier­ar­ten haut­nah zu erle­ben und bei ver­schie­de­nen Füh­run­gen inter­es­san­te Fak­ten über die­se und den Park selbst zu erfah­ren. Besu­chen Sie den Wild­park und erle­ben sie Natur und Tier hautnah!

