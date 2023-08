Die For­schungs­stel­le für Bank­recht und Bank­po­li­tik der Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Fakul­tät hat bereits zum 16. Mal wie­der ihre besten stu­den­ti­schen Abschluss­ar­bei­ten zu The­men der Finanz­wirt­schaft gewürdigt.

Im Jahr 2023 haben es fünf stu­den­ti­sche Abschluss­ar­bei­ten in die End­aus­schei­dung geschafft, die das facet­ten­rei­che Arbeits­ge­biet im Bereich der Finanz­dienst­lei­stun­gen unter­streicht. So haben sich die Student*innen in ihren wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Bache­lor- oder Master­ar­bei­ten mit Aspek­ten von Kryp­to­wäh­run­gen, den Effek­ten des Nied­rig­zins­um­felds, dem Working Capi­tal Manage­ment, der Block­chain- und Zom­bie­un­ter­neh­men auseinandergesetzt.

Sie­ger des Wett­be­werbs ist Mar­co Seitz mit sei­ner Master­ar­beit „The Adop­ti­on of Block­chain Tech­no­lo­gy: Exami­ning the Impact on Audit Fees“. Die Arbeit wur­de an der Juni­or­pro­fes­sur Wirt­schafts­prü­fung von Prof. Dr. Sven Hör­ner betreut und begutachtet.

Spon­sor des mit 500 Euro prä­mier­ten Prei­ses ist die Bay­reu­ther Geschäfts­stel­le des Finanz­dienst­lei­sters MLP. Alle in der End­run­de ver­tre­ten­den Teil­neh­mer wer­den durch den För­der­ver­ein der For­schungs­stel­le mit einem Buch­preis und einer Urkun­de ausgezeichnet.