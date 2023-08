Die Voll­ver­samm­lung der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken ver­ab­schie­det ein hand­werks­po­li­ti­sches Positionspapier

Die Hand­werks­kam­mer hat in den letz­ten Mona­ten ihre poli­ti­sche Arbeit inten­si­viert. Neben Gesprä­chen und Stel­lung­nah­men zu tages­ak­tu­el­len poli­ti­schen The­men wur­de auch ein poli­ti­sches Posi­ti­ons­pa­pier ent­wickelt, das vor weni­gen Tagen an alle ober­frän­ki­schen Abge­ord­ne­ten, sowie an die Regie­rung von Ober­fran­ken und alle Land­krei­se und kreis­frei­en Städ­te geschickt wurde.

Das Posi­ti­ons­pa­pier wur­de nach sei­ner Vor­stel­lung im Vor­stand am 10. Juli am 20. Juli von der Voll­ver­samm­lung der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken ver­ab­schie­det. Die Anre­gun­gen aus der Voll­ver­samm­lung sind mitt­ler­wei­le ein­ge­ar­bei­tet, das Posi­ti­ons­pa­pier ist nun in sei­ne end­gül­ti­ge Form gebracht.

Das Posi­ti­ons­pa­pier stellt den kon­zep­tio­nel­len Über­bau der poli­ti­schen Arbeit der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken dar, ent­hält die wich­tig­sten zen­tra­len For­de­run­gen des ober­frän­ki­schen Hand­werks an die Poli­tik und wird jedes Jahr aktualisiert.

Wir geben das Posi­ti­ons­pa­pier hier­mit zur Kennt­nis, Sie fin­den es im Inter­net unter https://​www​.hwk​-ober​fran​ken​.de/​a​r​t​i​k​e​l​/​p​o​l​i​t​i​s​c​h​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​e​n​-​d​e​r​-​h​w​k​-​f​u​e​r​-​o​b​e​r​f​r​a​n​k​e​n​-​7​2​,​0​,​3​0​6​9​.​h​tml.

Zusätz­lich gibt es das Posi­ti­ons­pa­pier als pdf zum Down­load hier.

Text: Hand­werks­kam­mer für Oberfranken