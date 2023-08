Feri­en zuhau­se sind für 108 Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Bad Ber­neck zur­zeit ein gro­ßes Aben­teu­er. Die Stadt bie­tet drei Wochen lang ein ganz beson­de­res Feri­en­pro­gramm an. Zur Umset­zung hat auch die Spen­de von 5.000 Euro der VR Bank Bay­reuth Hof bei­getra­gen. Regio­nal­lei­te­rin Danie­la Adler über­gab den Scheck an den Bür­ger­mei­ster der Stadt, Jür­gen Zin­nert. Sie sagt: „Die­ses beson­de­re Feri­en­pro­gramm ist nur gemein­sam umsetz­bar. Die Stadt, die Schu­le und ande­re regio­na­le Part­ner enga­gie­ren sich dafür. Wir unter­stüt­zen das sehr gerne.“

Drei Wochen lang wird ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit unter­schied­li­chen Schwer­punk­ten ange­bo­ten. Neun Grup­pen mit ins­ge­samt 108 Kin­der neh­men dar­an teil.

Die VR Bank betei­ligt sich nicht nur in Form einer Spen­de. Am Mon­tag grei­fen eini­ge Aus­zu­bil­den­den aus dem ersten Lehr­jahr aktiv in das Gesche­hen ein. Der Name des Pro­gramms lädt dazu ein: „BaB­aB­ank­über­fall“. Die Aus­zu­bil­den­den erzäh­len etwas über die Arbeit in der Bank und beant­wor­ten alle Fra­gen. Sie sind beim Rol­len­spiel ein­ge­bun­den und orga­ni­sie­ren im Anschluss ein Gruppenspiel.

Jedes Jahr ver­teilt die VR Bank Bay­reuth-Hof eG rund 300.000 Euro Spen­den­gel­der. Ermög­licht wird die­se Sum­me durch das Gewinn­spa­ren. Dabei wird das Zurück­le­gen klei­ner Spar­be­trä­ge mit einer Lot­te­rie ver­bun­den und somit attrak­ti­ver gemacht. Der VR Gewinn­spar­ver­ein Bay­ern eV ist eine Ein­rich­tung der Volks­ban­ken. Sei­ne Wur­zeln gehen bis ins Jahr 1952 zurück. Gewinn­s­par­lo­se kön­nen bei allen Volks- und Raiff­ei­sen­ban­ken in Bay­ern für je fünf Euro im Monat erwor­ben wer­den. Je Los wer­den vier Euro gespart und am Jah­res­en­de auf das Kon­to des Gewinn­spa­rers über­wie­sen. Ein Euro ist der Ein­satz mit dem der Gewinn­spa­rer an den monat­li­chen Ver­lo­sun­gen von attrak­ti­ven Geld- und Sach­preis­ge­win­nen teil­nimmt. Von die­sem Euro wan­dern 25 Cent in die Spen­den­töp­fe der VR Ban­ken und flie­ßen als Unter­stüt­zung in die Region