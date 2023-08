Im Som­mer ist oft leich­ter Zeit und Muße, um krea­tiv zu wer­den; gemein­sam und unter fach­kun­di­ger Anlei­tung macht das oft noch mehr Spaß. Im Alten Kin­der­gar­ten in Bad Ber­neck ist dazu Gele­gen­heit mit dem Gestal­ten von Out­door­am­peln. Genutzt dafür wer­den – ganz nach­hal­tig – Pla­stik­schnü­re, die in der Land­wirt­schaft zum Wickeln von Heu- und Stroh­bal­len ver­wen­det wer­den. Land­wir­tin und Krea­tiv­frau Bri­git­te Zim­mer­mann lei­tet am Frei­tag, 18. August ab 19.00 Uhr im KuKuK Bad Ber­neck an, wie man mit der Makra­mee­tech­nik roman­ti­sche Wind­lich­ter oder auch Blu­men­am­peln gestal­ten kann. Da die Schnü­re wet­ter­fest sind, eig­nen sie sich auch für den Außen­be­reich. Ver­an­stal­tungs­ort ist der KuKuK / Alte Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43 in Bad Ber­neck.

Eine Anmel­dung wird erbe­ten bis 16. August bei Bri­git­te Zim­mer­mann Tel. 09273/7945, der Ein­tritt für den Abend ist frei, Mate­ri­al wird gestellt. Ver­an­stal­tet wird der Abend vom Ver­ein KuKuK e.V. und Evan­ge­li­schem Bil­dungs­werks. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.