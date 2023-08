Meh­met Nuri Ersoy emp­fängt Ömer Kara­ca in Istan­bul – Tür­ki­scher Mini­ster für Kul­tur und Tou­ris­mus sichert Teil­nah­me an der hoch­ka­rä­ti­gen Schmet­ter­ling Jah­res­ta­gung 2023 an der Tür­ki­schen Ägä­is zu

Der tür­ki­sche Mini­ster für Kul­tur und Tou­ris­mus, Meh­met Nuri Ersoy, hat den Geschäfts­füh­rer von Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal, Ömer Kara­ca zu einem per­sön­li­chen Gespräch ein­ge­la­den. Die bevor­ste­hen­de Jah­res­ta­gung der Rei­se­bü­ro-Koope­ra­ti­on Schmet­ter­ling hat die Auf­merk­sam­keit der tür­ki­schen Regie­rung auf sich gezo­gen, die dies nun durch eine offi­zi­el­le Ein­la­dung des Mini­sters Meh­met Nuri Ersoy an Ömer Kara­ca unter­streicht. Die­se bedeu­ten­de Geste der Aner­ken­nung betont die her­aus­ra­gen­de Rele­vanz und Bedeu­tung der Tagung, die bald an der Tür­ki­schen Ägä­is statt­fin­den wird.

Als Gip­fel­tref­fen für sei­ne Rei­se­bü­ro-Koope­ra­ti­ons­part­ner bie­tet die Schmet­ter­ling Jah­res­ta­gung, wel­che vom 19. bis 22. Okto­ber 2023 statt­fin­det, eine idea­le Platt­form, um wich­ti­ge The­men, Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen für den sta­tio­nä­ren Rei­se­ver­trieb zu diskutieren.

Wäh­rend des Tref­fens beton­te Mini­ster Ersoy die Bedeu­tung der Schmet­ter­ling Jah­res­ta­gung für den Tou­ris­mus­sek­tor in der Tür­kei. Er wür­dig­te die Visi­on und das Enga­ge­ment von Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal und unter­strich die her­aus­ra­gen­de Stel­lung des Unter­neh­mens in der Bran­che. Die Bedeu­tung der Ver­an­stal­tung unter­mau­ert er mit sei­ner per­sön­li­chen Teilnahme.

Ömer Kara­ca äußer­te sei­nen Dank für die­se beson­de­re Ein­la­dung. Ins­be­son­de­re lob­te Kara­ca die bei­spiel­lo­se enge Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem tür­ki­schen Kul­tur- und Tou­ris­mus­mi­ni­ste­ri­um mit der deut­schen Rei­se­wirt­schaft. Kara­ca bezeich­ne­te Mini­ster Meh­met Nuri Ersoy als einen visio­nä­ren Vor­den­ker für die Tou­ri­stik-Bran­che und beton­te die kon­ti­nu­ier­li­chen Bemü­hun­gen von Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal, die Bran­che durch ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Initia­ti­ven und erst­klas­si­ge Dienst­lei­stun­gen voranzubringen.

Die Schmet­ter­ling Jah­res­ta­gung an der Tür­ki­schen Ägä­is wird füh­ren­de Ver­tre­ter der Tou­ris­mus­bran­che, Regie­rungs­be­am­te und Exper­ten zusam­men­brin­gen, um über aktu­el­le Trends, Her­aus­for­de­run­gen und inno­va­ti­ve Lösun­gen für den Tou­ris­mus­sek­tor zu dis­ku­tie­ren. Die Tagung bie­tet eine ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit für Net­wor­king und den Aus­tausch von Ideen zwi­schen Branchenexperten.

Über Schmet­ter­ling

Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal in Geschwand ist das größ­te unab­hän­gi­ge und inha­ber­ge­führ­te Tou­ri­stik-Ver­triebs­un­ter­neh­men Deutsch­lands. Als Kom­plett-Dienst­lei­ster für Rei­se­bü­ros ver­eint Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal in fünf Geschäfts­be­rei­chen die gesam­te Welt der Tou­ri­stik unter einem Dach: Tou­rism, Tech­no­lo­gy, Ful­fill­ment, Ver­si­che­rungs­mak­ler, Grup­pen­rei­sen. Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal ist ein Fami­li­en­un­ter­neh­men und wur­de 1968 von Wil­li Mül­ler gegrün­det. Toch­ter Anya Mül­ler-Eckert führt das Unter­neh­men in der zwei­ten Generation.

Im Janu­ar 2022 wur­de außer­dem Ömer Kara­ca in die Geschäfts­füh­rung berufen.