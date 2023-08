Ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag am 6. August 2023 in der Bier­stadt Kulmbach

Es ist eine Pre­miè­re: In Kulm­bachs Innen­stadt kann am Sonn­tag, 6. August 2023, nicht nur anläss­lich der Bier­wo­che aus­ge­las­sen gefei­ert wer­den. Erst­mals fin­det auch ein ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag statt. Mehr als 60 Geschäf­te im Bereich Kres­sen­stein, Holz­markt, Lang­gas­se, Spi­tal­gas­se und Markt­platz haben die Mög­lich­keit, an die­sem Sonn­tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu öff­nen, um ihre Waren zu verkaufen.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann: „Ein­hei­mi­sche sowie die vie­len Gäste der Kulm­ba­cher Bier­wo­che kön­nen am Sonn­tag erst das wun­der­schö­ne Ambi­en­te unse­rer Kulm­ba­cher Alt­stadt genie­ßen, die Geschäf­te besu­chen, zahl­rei­che Rabatt­ak­tio­nen nut­zen und neue Pro­duk­te testen. Und anschlie­ßend kann man den Tag im Bier­zelt aus­klin­gen las­sen und die letz­ten Stun­den der Kulm­ba­cher Bier­wo­che bis zum Schluss auskosten!“

Das Ein­kaufs­zen­trum „fritz“ ist auf­grund der feh­len­den Zuge­hö­rig­keit zur recht­lich vor­ge­se­he­nen Kern­stadt von die­ser Rege­lung ausgenommen.

Die Öff­nung der Innen­stadt­ge­schäf­te am Sonn­tag, 6. August 2023, von 13 bis maxi­mal 18 Uhr in Kulm­bachs Innen­stadt geht auf einen Antrag der Händ­ler­ge­mein­schaft „Unser Kulm­bach e. V.“ zurück.