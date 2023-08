Rund 180 haupt- und neben­amt­li­che Mitarbeiter/​innen des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels kamen kürz­lich zur tra­di­tio­nel­len jähr­li­chen Betriebs­fei­er auf Schloss Schney der Fran­ken-Aka­de­mie zusam­men. Gemein­sam blick­ten sie auf eine ereig­nis­rei­che Zeit zurück und schau­ten auf die kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen vor­aus. Im Rah­men der Ver­an­stal­tung wur­den auch zahl­rei­che lang­jäh­rig Beschäf­tig­te des Roten Kreu­zes für deren Treue und Ver­bun­den­heit geehrt.

Zu Beginn der Ver­an­stal­tung begrüß­te der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak die anwe­sen­den Beschäf­tig­ten und dank­te ihnen für ihre tat­kräf­ti­ge Rot­kreuz-Arbeit, die sie mit viel Lei­den­schaft für die Men­schen im Land­kreis Lich­ten­fels ver­rich­ten. Im Anschluss sprach der BRK-Kreis­vor­sit­zen­de Chri­sti­an Meiß­ner zu den Rot­kreuz-Mit­ar­bei­ter/in­nen und lob­te deren vor­bild­li­chen und gemein­nüt­zi­gen Ein­satz, den sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr lei­sten. „Wir vom Roten Kreuz genie­ßen einen her­vor­ra­gen­den Ruf in der Bevöl­ke­rung und unse­re gemein­nüt­zi­gen Dien­ste sind ein sehr wich­ti­ger Bau­stein in der Ver­sor­gung der Men­schen unse­rer Regi­on. Gera­de in der Coro­na-Pan­de­mie konn­te man erle­ben, wie wich­tig die soge­nann­te kri­ti­sche Infra­struk­tur für unse­re Gesell­schaft ist. Wir als Rotes Kreuz sind ein wesent­li­cher Teil davon, die Men­schen brau­chen uns und unse­re Hil­fe­lei­stun­gen. Sie alle kön­nen des­halb stolz auf sich und Ihre wich­ti­ge Arbeit im Roten Kreuz für die Men­schen im Land­kreis Lich­ten­fels sein “, so Chri­sti­an Meiß­ner in sei­ner Ansprache.

Anschlie­ßend wur­den die­je­ni­gen Mitarbeiter/​innen geehrt, die ein run­des bzw. halb­run­des Dienst­ju­bi­lä­um fei­ern konn­ten. Neben zahl­rei­chen 5‑, 10- und 15-jäh­ri­gen Jubi­lä­en, konn­ten der Ret­tungs­dienst-Mit­ar­bei­ter Mar­kus Pohl sowie die Pfle­ge­kräf­te Michae­la Hor­nung, Ger­lin­de Eide­loth und Clau­dia Schön aus der Sozi­al­sta­ti­on für jeweils 20 Dienst­jah­re aus­ge­zeich­net wer­den. Alle Geehr­ten erhiel­ten als Dank und Zei­chen der Aner­ken­nung eine Urkun­de sowie eine Geschenk-Box mit ita­lie­ni­schen Lecke­rei­en. Im Anschluss an die Ehrun­gen lie­ßen die Rotkreuzler/​innen den Abend bei bester Stim­mung und mit Live-Musik von „Keep it simp­le“ gesel­lig ausklingen.

Infor­ma­tio­nen zum BRK-Kreis­ver­band Lichtenfels

Für das Rote Kreuz hat Hel­fen im Land­kreis Lich­ten­fels eine lan­ge Tra­di­ti­on. Seit weit mehr als 100 Jah­ren enga­gie­ren sich Frau­en und Män­ner in Haupt‑, Neben- und Ehren­amt für ihre Mit­men­schen in der Regi­on. Neben knapp 1.500 ehren­amt­lich Akti­ven arbei­ten rund 450 haupt- und neben­amt­li­che Mitarbeiter­/​­innen im BRK-Kreis­ver­band Lich­ten­fels und sei­nen viel­fäl­ti­gen Dien­sten und Ein­rich­tun­gen. Tau­sen­de von Men­schen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels wer­den vom Roten Kreuz in sei­nen Pfle­ge­hei­men, Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, durch den ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst, den Ret­tungs­dienst, den Betreu­ungs­ver­ein sowie vie­len wei­te­ren sozia­len Ein­rich­tun­gen und Dien­sten betreut. Damit hat sich das Rote Kreuz bis heu­te zu einem moder­nen Wohl­fahrts­ver­band, einer bedeu­ten­den Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on und einem wich­ti­gen Arbeit­ge­ber im Land­kreis Lich­ten­fels entwickelt.