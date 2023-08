In unse­rer Wirt­schaft bestim­men Ange­bot und Nach­fra­ge die Preis­fin­dung – das lehrt uns die klas­si­sche Öko­no­mie und hat bis heu­te Gül­tig­keit. Vie­len Men­schen ist aber inzwi­schen bewusst: Das geht oft auf Kosten der Nach­hal­tig­keit. Unser aktu­el­les Wirt­schafts- und Preis­sy­stem lässt die Aus­wir­kun­gen auf Mensch und Natur – etwa die nega­ti­ven Effek­te auf Gesund­heit, Kli­ma, Bio­di­ver­si­tät, Boden- und Was­ser­qua­li­tät – kom­plett außer Acht. Die Fol­ge­ko­sten wer­den ein­fach auf künf­ti­ge Gene­ra­tio­nen abge­wälzt, wenn nicht sogar kom­plett vom Tisch (green-) gewaschen.

Die Lösung bie­ten öko­lo­gisch arbei­ten­de Betrie­be, die

auf che­misch-syn­the­ti­sche Dün­ge- und Pflan­zen­schutz­mit­tel verzichten

weni­ger Tie­re pro Hekt­ar und in tier­ge­rech­ten Stäl­len halten

vie­le Betriebs­mit­tel aus der Regi­on beziehen,

die natür­li­chen Res­sour­cen schonen

die Boden­ge­sund­heit und die Bio­di­ver­si­tät fördern.

Dies ist kein Wunsch­den­ken, „Bio ist in der Mit­te der Gesell­schaft ange­kom­men“, erklärt Maria Zeu­ßel, ehe­ma­li­ge Betrei­be­rin von 2 Bio-Super­märk­ten in Bay­reuth und nun mit Diet­rich Pax ehren­amt­lich im Vor­stand der Regio­nal­wert AG Fran­ken enga­giert. Denn Trans­pa­renz, Klar­heit, Nach­voll­zieh­bar­keit, fai­rer Preis für den Erzeu­ger und Wis­sen, woher das Lebens­mit­tel kommt, wer­den immer wich­ti­ger in unse­rer glo­ba­li­sier­ten Welt.

„Betrie­be und Unter­neh­men müs­sen anhand ihrer öko­lo­gi­schen, sozia­len und regio­nal-öko­no­mi­schen Lei­stun­gen bewer­tet wer­den“, erklärt Wil­fried Pförtsch, Auf­sichts­rats­mit­glied der Regio­nal­wert AG Fran­ken, nur so kann man das bestehen­de agrar­in­du­stri­el­le Lebens­mit­tel­sy­stem nach­hal­tig verändern“.

Die regio­na­le Lie­fer­ket­te: vom Acker bis auf den Teller

Als Bür­ger­ak­ti­en­ge­sell­schaft gibt die Regio­nal­wert AG Fran­ken regel­mä­ßig Akti­en aus. Die Ein­nah­men inve­stiert sie in nach­hal­tig wirt­schaf­ten­de regio­na­le Betrie­be, die sich zur Ein­hal­tung stren­ger aber fai­rer Richt­li­ni­en ver­pflich­ten. Der Gewinn der Bür­ger-Akti­en ist kei­ne direk­te Ren­di­te son­dern ein sozi­al-öko­lo­gi­scher Mehr­wert für die gesam­te Region.

Gemein­sam mit Bäue­rin­nen und Bau­ern, Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ent­steht so Schritt für Schritt eine natur­na­he Land­wirt­schaft mit art­ge­rech­ter Tier­hal­tung, Erhalt der Arten­viel­falt und sau­be­rem Grund­was­ser. Gesun­de, unbe­la­ste­te Lebens­mit­tel und fai­re Löh­ne für Erzeu­ger und Ver­ar­bei­ter. Bei­de Sei­ten, Anbie­ten­de und Nach­fra­gen­de, gestal­ten gemein­sam das regio­na­le, nach­hal­ti­ge Wirtschaften.

Gut für’s Kli­ma, gut für’s Business

Kur­ze Lie­fer- und Trans­port­we­ge füh­ren zu gerin­ge­ren Treib­haus­gas­emis­sio­nen. Auch för­dert die Bio-Land­wirt­schaft den Erhalt der Arten­viel­falt und bewahrt die natür­li­chen Ressourcen.

Die erste Regio­nal­wert AG wur­de bereits 2006 im Raum Frei­burg gegrün­det, initi­iert vom Gärt­ner­mei­ster und Bio-Land­wirt Chri­sti­an Hiß (u.a. von Bun­des­kanz­le­rin Dr. Ange­la Mer­kel mit dem „Social Entre­pre­neur of the Year“-ausgezeichnet). Aktu­ell gibt es bereits 9 regio­na­le Regio­nal­wert AGs. Die ursprüng­li­che Regio­nal­wert AG Ober­fran­ken wur­de im Janu­ar 2023 um die Regio­nen Mit­tel- und Unter­fran­ken zur Regio­nal­wert AG Fran­ken erweitert.

„Lebens­mit­tel öko­lo­gisch und sozi­al nach­hal­tig in der Regi­on zu pro­du­zie­ren, d.h. Res­sour­cen vor Ort ver­ant­wor­tungs­voll zu nut­zen ist ein klei­ner aber wir­kungs­vol­ler Schritt zu mehr Gerech­tig­keit.“, erklärt Auf­sichts­rä­tin Danie­la Dirn­ber­ger ihre Moti­va­ti­on, „Pro­du­zen­ten, Händ­ler und Ver­brau­cher kom­men zudem in direk­ten Kon­takt mit­ein­an­der. Das schafft Ver­trau­en und einen fai­ren und trans­pa­ren­ten Lebens­mit­tel­markt. Die Wert­schät­zung für Lebens­mit­tel und die Arbeit regio­na­ler Betrie­be steigt.“

Selbst aktiv wer­den: mit Bürger-Aktien

Aktio­nä­rin­nen und Aktio­nä­re der Regio­nal­wert AG Fran­ken unter­stüt­zen mit ihrer Inve­sti­ti­on regio­na­le hand­werk­li­che Ver­ar­bei­tungs­be­trie­be und Fami­li­en­be­trie­be, Exi­stenz­grün­dun­gen sowie den loka­len Han­del. Aktu­ell fin­det die Aus­ga­be von 1.600 neu­en Akti­en statt, Inter­es­sier­te kön­nen sich bequem auf regio​nal​wert​-fran​ken​.de die gewünsch­ten Zeich­nungs­schei­ne her­un­ter­la­den oder per Post anfordern.

Inve­sti­ti­on als Pri­vat­per­son und steu­er­li­cher Bonus für Unternehmen

Die regio­na­le Bür­ger­ak­tie ist für alle da. Alle – das bedeu­tet, dass sich neben Pri­vat­per­so­nen auch Fir­men, Stif­tun­gen und Ver­ei­ne für die Regi­on Fran­ken stark machen kön­nen. Die Akti­en kön­nen zu einem Betrag von 600 EUR je Anteil gezeich­net wer­den. Bilan­zie­rungs­pflich­te Unter­neh­men haben die Mög­lich­keit, das gelei­ste­te Agio beim Akti­en­kauf (rund 100 EUR je Aktie), als Auf­wand gel­tend zu machen.

Mehr zur Regio­nal­wert-Fami­lie, unter­stütz­ten Pro­jek­ten und den näch­sten Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen: regio​nal​wert​-fran​ken​.de