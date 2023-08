Erfreu­li­cher Trend in der Pflege

Ins­ge­samt rund 250 jun­ge Frau­en und Män­ner begin­nen aktu­ell bzw. in den näch­sten Wochen ihre Aus­bil­dung in einer der Ein­rich­tun­gen der REGIO­MED-Kli­ni­ken – so vie­le wie schon seit Jah­ren nicht mehr. Damit gehört der Gesund­heits­ver­bund zu den größ­ten Aus­bil­dungs­be­trie­ben der Region.

Erfreu­li­che Nach­rich­ten zum Aus­bil­dungs­start: in Sum­me begin­nen rund 250 jun­ge Men­schen ihre Aus­bil­dung beim Kli­nik­ver­bund REGIO­MED. Mit weit über 200 Azu­bis star­tet ein Groß­teil in ver­schie­de­nen Berufs­fel­dern in den Akut­kran­ken­häu­sern, davon über­wie­gend als Pfle­ge­fach­hel­fer oder Pfle­ge­fach­man­n/-frau an den Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge­be­ru­fe in Coburg und Lich­ten­fels. Dass es wie­der zu einer Stei­ge­rung der Aus­zu­bil­den­den-Zah­len im Bereich Pfle­ge gekom­men, ist sehr erfreu­lich. Im Vor­feld half vie­len das Ange­bot eines Berufs­ori­en­tie­rungs- und Pflicht­prak­ti­kums, um einen per­sön­li­chen Ein­druck und Ein­blick in die Kli­ni­ken des Ver­bun­des zu erhal­ten. Wei­ter­hin gab es zahl­rei­che Berufs­mes­sen, Eltern­aben­de und Info­ak­tio­nen in Prä­senz und online für Inter­es­sier­te, die auf gro­ßes Inter­es­se trafen.

Zudem begin­nen 15 Aus­zu­bil­den­de als Ope­ra­ti­ons­tech­ni­scher oder Anäs­the­sie­tech­ni­scher Assi­stent. Der Ret­tungs­dienst darf sich über sechs ange­hen­de Not­fall­sa­ni­tä­ter und zwei Ret­tungs­sa­ni­tä­ter freu­en. Im Bereich MVZ wer­den neun Schü­le­rin­nen ihre Aus­bil­dung zur Medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten begin­nen. Und auch die Zen­tral­ver­wal­tung bekommt Zuwachs durch sechs Aus­zu­bil­den­de in den Berei­chen Per­so­nal, IT und Kauffrau/​Kaufmann für Büro­ma­nage­ment. In der Pro­duk­ti­ons- und Ver­tei­ler­kü­che star­tet ein Aus­zu­bil­den­der und lässt sich zum Koch ausbilden.

Auch für den Aus­bil­dungs­start Herbst 2024 wur­den bereits erste Ver­trä­ge geschlos­sen. Die Bewer­bungs­pha­se für die vie­len und viel­sei­ti­gen Aus­bil­dungs­be­ru­fe für das näch­ste Aus­bil­dungs­jahr hat bereits begonnen.