„Die 25ste“ Aus­stel­lung der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie Burg­kunst­adt für Gegen­warts­kunst wur­de am ver­gan­ge­nen Sams­tag eröff­net und ist noch bis 20. August immer sams­tags und sonn­tags jeweils von 14 bis 17 Uhr zu besich­ti­gen. Gezeigt wer­den Bil­der des aus Lands­hut stam­men­den und inzwi­schen am Ober­main leben­den und arbei­ten­den Malers Karl Schön­ber­ger sowie Skulp­tu­ren des Bam­ber­ger Künst­lers Adel­bert Heil. Die Ein­füh­rung zur Ver­nis­sa­ge, von Gale­rie-Mit­in­ha­ber Otto Scheid eröff­net und von der Saxo­pho­ni­stin Petra Fischer musi­ka­lisch umrahmt, hat­te wie schon so oft bei Ver­an­stal­tun­gen der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie Burg­kunst­adt, der Bam­ber­ger Kunst­hi­sto­ri­ker Dr. Mathi­as Lie­bel vorgenommen.

Der Exper­te erläu­ter­te zunächst, den Begriff einer Pro­du­zen­ten­ga­le­rie, die in der Regel von Kunst­schaf­fen­den als öffent­li­cher Aus­stel­lungs­ort betrie­ben wird. Dort wer­den – nicht anders als in ande­ren Gale­rien auch, Wer­ke von über­re­gio­na­len Krea­ti­ven gezeigt Aber auch Arbei­ten von eben jenen Künst­le­rin­nen und Künst­lern, die die betref­fen­de Pro­du­zen­ten­ga­le­rie betrei­ben. Dr. Lie­bel: „So haben wir hier in Burg­kunst­adt ver­schie­dent­lich bereits eini­ge Gemäl­de von Lucia Scheid-Nam zu sehen bekom­men, der Initia­to­rin der hie­si­gen Pro­du­zen­ten­ga­le­rie.“ Jetzt sei­en Arbei­ten von Karl Schön­ber­ger zu sehen, der eine Aus­wahl sei­ner Bil­der bereits 2018 als „Exter­ner“ zeig­te und inzwi­schen Mit­be­trei­ber der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie für Gegen­warts­kunst am Burg­kunst­adter Markt­platz ist.

Gebo­ren wur­de Karl Schön­ber­ger 1959 in Lands­hut. Nach sei­nem Abitur absol­vier­te er ein Kunst­stu­di­um an der König­li­chen Aka­de­mie in Ant­wer­pen und an der Uni­ver­si­tät Regens­burg. Spä­ter leg­te er ein Stu­di­um der Zahn­me­di­zin an der Uni Gie­ßen nach und war in Lands­hut lan­ge als Zahn­arzt tätig. „Dane­ben war Schön­ber­ger“, so Kunst­hi­sto­ri­ker Lie­bel, „immer schon auf hohem gestal­te­ri­schen Niveau tätig“. Was sei­ne Aus­stel­lung ein­drucks­voll belege.

Karl Schön­ber­ger ist also kein gele­gent­li­cher Sonn­tags­ma­ler, son­dern ein aka­de­misch aus­ge­bil­de­ter Voll­blut­künst­ler, der seit Ende der 1980er-Jah­re mit zahl­rei­chen Ein­zel­aus­stel­lun­gen und Aus­stel­lungs­be­tei­li­gun­gen weit über die Gren­zen sei­ner ein­sti­gen nie­der­baye­ri­schen Hei­mat hin­aus bekannt gewor­den ist. Lie­bel: „Nicht zuletzt wegen der her­vor­ra­gen­den Qua­li­tät sei­nes bild­ne­ri­schen Schaf­fens wur­de Karl Schön­ber­ger in den Berufs­ver­band Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler (BBK) in Nie­der­bay­ern auf­ge­nom­men. Vor etwa fünf Jah­ren zog Karl Schön­ber­ger nach Burg­kunst­adt, wo er seit­her über­wie­gend lebt und arbei­tet. Durch sein Enga­ge­ment an der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie als bil­den­der Künst­ler eben­so wie als Gale­rist ist er seit­her in das kul­tu­rel­le Gesche­hen am Ober­main aktiv eingebunden.

In der aktu­el­len Aus­stel­lung in Burg­kunst­adt zeigt Schön­ber­ger expres­sio­ni­sti­sche Male­rei in Öl auf Hart­fa­ser­plat­ten sowie in Öl auf Papier. Auf den Gemäl­den des Künst­lers tut sich was – auf die­sen Wer­ken „pas­siert“ etwas. Far­be und Bewe­gungs­rhyth­mus erobern sich den Bild­raum, Farb­sub­stanz for­miert sich, sie explo­diert an der einen Stel­le und sie ero­diert an einer ande­ren, das alles unmit­tel­bar neben ein­an­der und schein­bar zur glei­chen Zeit. Pin­sel­rhyth­men ent­hal­ten ein gestal­te­ri­sches Eigen­le­ben, oft­mals beglei­tet von Tropf­spu­ren und Rinn­sa­len, die sich bald spie­le­risch und expe­ri­men­tell, bald als „gelenk­ter Zufall“ über die Bild­flä­che ergie­ßen und vom Künst­ler ganz bewusst zuge­las­sen wer­den. So ver­leiht Schön­ber­ger sei­nen Gemäl­den am Ende den Aus­druck von Bewegt­heit, Leben­dig­keit und pul­sie­ren­der Dyna­mik. Dr. Mat­thi­as Lie­bel geriet bei sei­nen Aus­füh­run­gen ins Schwär­men: „Was für eine Kraft, was für eine Ful­mi­nanz! Ich möch­te die Gemäl­de von Karl Schön­ber­ger in die­sem Sin­ne ger­ne als ‚Ereig­nis­bil­der‘ bezeich­nen – als Bild­wer­ke, auf denen sich, mit uns als Zeu­gen, Male­rei im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes von unse­ren Augen ereignet.“

Mehr noch betont der Kunst­hi­sto­ri­ker, die Bil­der von Karl Schön­ber­ger sei­en eine „Male­rei über die Male­rei“. Sie hät­ten nichts ande­res zum Inhalt als sich selbst. Die Bot­schaft der Wer­ke lau­te nicht „Land­schaft“ oder „Mensch“ und „Natur“, son­dern die Bot­schaft die­ser Bil­der lau­te „Male­rei an sich“. Die­se „infor­mel­le Male­rei“ stel­le eine ganz beson­de­re Art der Abstrak­ti­on dar, habe ihre Wur­zeln im abstrak­ten Expres­sio­nis­mus, der sich in Euro­pa ab den spä­ten 1940er Jah­ren eta­blier­te. Die Gemäl­de von Karl Schön­ber­ger ver­ste­hen sich als Ein­la­dung an den Betrach­ter, sich gemein­sam mit dem Künst­ler auf eine Ent­deckungs­rei­se zu bege­ben; auf eine Ent­deckung von Far­ben und For­men, von Struk­tu­ren, Lini­en­ge­flech­ten und Oberflächenbeschaffenheiten.

Auch die pla­sti­schen Arbei­ten von Adel­bert Heil, die die aktu­el­le Aus­stel­lung ergän­zen und berei­chern, laden den Betrach­ter ein, sich auf eine Ent­deckungs­rei­se zu bege­ben. Auf eine Ent­deckungs­rei­se in eine Welt der Phan­ta­sie und der bild­ge­wor­de­nen Wort­spie­le­rei­en. Heil, der bereits mehr­fach in der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie aus­ge­stellt hat, wur­de 1958 in Kirch­aich bei Hass­furt gebo­ren. Er absol­vier­te zunächst eine Schlos­ser­leh­re und eine Aus­bil­dung zum Stein­bild­hau­er. Spä­ter stu­dier­te er Kunst­ge­schich­te an der Uni­ver­si­tät Bam­berg. Seit­her war Adel­bert Heil als Restau­ra­tor in Ber­lin und seit bei­na­he 30 Jah­ren mit eige­nem Ate­lier als frei­schaf­fen­der Bild­hau­er in Bam­berg tätig.

Sein Métier sind pla­sti­sche Arbei­ten, die Adel­bert Heil gele­gent­lich in Bron­ze, meist jedoch – und das ist ziem­lich außer­ge­wöhn­lich – in Eisen gießt. Oft sind es, ganz anders als bei Karl Schön­ber­ger, figür­li­che Sze­nen, die Heil in sei­nen Wer­ken zeigt. Mit die­sen erzählt der Künst­ler fik­ti­ve Geschich­ten. Geschich­ten über die Ver­wir­rung dar­über, wo es nun tat­säch­lich lang geht, die Geschich­te eines jun­gen Man­nes, der die Last sei­ner Vor­fah­ren trägt oder die Geschich­te eines Bau­ern, der bis ans Ende aller Zei­ten einen Acker pflügt. Nicht ohne Hin­ter­sinn, bis­wei­len gar mit eini­gem Bild­witz und manch­mal in gera­de­zu sur­re­al anmu­ten­den Kon­stel­la­tio­nen schil­dert der Künst­ler Sze­nen aus einer par­al­le­len Welt, die zugleich sinn­bild­lich für das wirk­li­che Leben stehen.

Dr. Mat­thi­as Lie­bel kommt zu dem Schluss: „Der letz­te Sinn die­ser Arbei­ten ist rät­sel­haft, und soll es auch blei­ben. Adel­bert Heil ist kei­ner, der sei­ne meta­pho­risch gemein­ten Geschich­ten zu Ende erzählt, kei­ner, der mit sei­nen Dar­stel­lun­gen deren phi­lo­so­phi­schen Inhalt in epi­scher Brei­te illu­striert.“ Viel­mehr rege er mit sei­nen rät­sel­haf­ten Sze­nen die Fan­ta­sie des Betrach­ters an und for­de­re dazu auf, den letz­ten Sinn- und Bedeu­tungs­ge­halt die­ser Dar­stel­lun­gen selbst zu erschlie­ßen. Eben der eige­nen Fan­ta­sie frei­en Lauf zu lassen.