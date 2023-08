Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Par­fum­dieb ertappt

Ein 55-jäh­ri­ger Mann ent­wen­de­te am Mitt­woch­nach­mit­tag in einem Dro­ge­rie­markt drei Packun­gen Par­fum und wur­de dabei von einer Mit­ar­bei­te­rin ertappt.

Der 55-Jäh­ri­ge steck­te in dem Geschäft in der Erlan­ger Innen­stadt drei Packun­gen Par­fum im Gesamt­wert von 380 Euro in sei­ne Tasche. Mit der Beu­te mar­schier­te er an dem Kas­sen­be­reich vor­bei und ver­ließ den Markt, ohne die Waren zu bezah­len. Eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin beob­ach­tet den Dieb­stahl und ver­folg­ten den Laden­dieb. Der Laden­dieb konn­te schließ­lich von einer zufäl­lig vor­bei­fah­ren­den Poli­zei­strei­fe fest­ge­nom­men werden.

Der Tat­ver­däch­ti­ge hat­te in jüng­ster Ver­gan­gen­heit meh­re­re Dieb­stäh­le began­gen, so bean­tra­ge die Staats­an­walt­schaft einen Haft­be­fehl gegen den Wie­der­ho­lungs­tä­ter, da die­ser kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat.

Der Ermitt­lungs­rich­ter wird im Lau­fe des heu­ti­gen Tages über den Haft­an­trag entscheiden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung

Ecken­tal. In der Nacht 01./02.08.23 über­stie­gen offen­sicht­lich meh­re­re Per­so­nen den Zaun eines Kin­der­gar­tens in der Iris­stra­ße im Orts­teil Brand. Im über­dach­ten Außen­be­reich des Gelän­des wur­de durch die bis­lang unbe­kann­ten Täter Mobi­li­ar beschä­digt, sodass ein Gesamt­scha­den von ca. 500 Euro ent­stand. Wer im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­te, möch­te sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Glas­tü­re der Kul­tur­fa­brik beschädigt

In der Zeit von Diens­tag 23.30 Uhr bis Mitt­woch 05.00 Uhr wur­de eine Glas­tü­re vom Heiz­haus der Kul­tur­fa­brik in Höch­stadt mut­wil­lig beschä­digt. Das Glas sprang, weil offen­bar etwas dage­gen gewor­fen wor­den war. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

Fast zwei Jah­re nach­dem ihm die Fahr­erlaub­nis von der Füh­rer­schein­stel­le ent­zo­gen wor­den war, wur­de nun ein 64jähriger aus dem hie­si­gen Land­kreis beim Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ertappt. Der Mann geriet in eine Geschwin­dig­keits­mes­sung und zeig­te sei­nen von ihm als ver­lo­ren gemel­de­ten Füh­rer­schein vor. Der Täu­schungs­ver­such miss­lang, die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch waren gründ­lich und konn­ten den Rent­ner über­füh­ren. Zu der Anzei­ge wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis wird er auch wegen einer fal­schen Ver­si­che­rung an Eides statt ange­zeigt. Er hat­te bei der Ver­lust­mel­dung des Füh­rer­scheins eine sol­che eides­statt­li­che Ver­si­che­rung abge­ge­ben. Das Doku­ment ist er nun aber end­gül­tig los, weil die Poli­zei den Füh­rer­schein an sich nahm. Selbst­re­dend, dass die Fahrt für den Mann am Kon­troll­ort been­det war.