Nach lan­ger und inten­si­ver Suche kön­nen die Ver­ant­wort­li­chen des BBC Bay­reuth Voll­zug mel­den – mit der Ver­pflich­tung des 26-jäh­ri­gen Aaron Car­ver steht fest, wer der neue Cen­ter im Team von Head­coach Mla­den Dri­jenčić wird. Car­ver, der zuletzt in der zwei­ten ita­lie­ni­schen Liga für Mon­fer­ra­to spiel­te, unter­schreibt in Ober­fran­ken einen Einjahresvertrag.

Mla­den Dri­jenčić (Head­coach medi bayreuth):

„Es war eine lan­ge und inten­si­ve Suche. Wir haben uns bewusst Zeit gelas­sen und den Markt beob­ach­tet, weil wir den rich­ti­gen Spie­ler für die­se wich­ti­ge Posi­ti­on ver­pflich­ten woll­ten. Bei Aaron waren wir uns schnell sicher, dass er uns mensch­lich und sport­lich wei­ter­brin­gen wird. In vie­len Gesprä­chen mit dem Spie­ler und unse­ren Kon­tak­ten wur­de deut­lich, dass wir den rich­ti­gen Spie­ler gefun­den haben. Von sei­nen bis­he­ri­gen Sta­tio­nen in Euro­pa haben wir durch­weg sehr posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen erhal­ten. So einen Spie­ler wünscht sich jeder Trai­ner in sei­nem Team. Sport­lich wird uns vor allem sein star­kes Reboun­ding gepaart mit sei­nen Scoring-Mög­lich­kei­ten gera­de im Pick and Roll sehr verstärken“.

Car­ver, der sich der­zeit in den USA auf die Som­mer­pau­se vor­be­rei­tet, kommt aus der zwei­ten ita­lie­ni­schen Liga nach Bay­reuth, die nicht nur Insi­dern ein Begriff ist. Von dort wech­sel­ten unter ande­rem der lang­jäh­ri­ge Bam­ber­ger Cen­ter Kyle Hines oder der ehe­ma­li­ge Bay­reu­ther Publi­kums­lieb­ling De’Mon Brooks nach Deutsch­land. In der ver­gan­ge­nen Sai­son erziel­te Aaron Car­ver in 33 Spie­len durch­schnitt­lich 9,3 Punk­te und hol­te star­ke 9,7 Rebounds. Bei den Rebounds beleg­te Car­ver sogar den drit­ten Platz in der gesam­ten zwei­ten ita­lie­ni­schen Liga.

Aaron Car­ver selbst kann es kaum erwar­ten, nun in Deutsch­land für den BBC Bay­reuth anzu­grei­fen. Zu sei­nem Wech­sel nach Ober­fran­ken sagt er:

„Ich bin wirk­lich sehr dank­bar, dass ich mei­ne Kar­rie­re in Deutsch­land, hier in Bay­reuth, fort­set­zen kann. Ich habe mich vor allem auch des­halb für Bay­reuth ent­schie­den, weil ich von Anfang an gemerkt habe, dass man mich unbe­dingt haben will. Die Trai­ner und auch die Ver­ant­wort­li­chen haben mir in allen Gesprä­chen ein sehr gutes Gefühl gege­ben. Sport­lich möch­te ich mei­ne Tough­ness, mei­ne defen­si­ven Qua­li­tä­ten und mein Rebound­ver­hal­ten jeden Tag im Trai­ning und natür­lich in den Spie­len in die Mann­schaft ein­brin­gen, damit wir mög­lichst vie­le Spie­le gewin­nen. Außer­dem möch­te ich mei­ne Offen­siv­qua­li­tä­ten noch varia­bler gestal­ten und mich an bei­den Enden des Fel­des von Tag zu Tag ver­bes­sern. Man muss jeden Tag 110 Pro­zent geben, dann kom­men die posi­ti­ven Ergeb­nis­se von ganz alleine!“

„Suc­cess is in the effort“ lau­tet eine Redens­art, die Aaron Car­ver als Mot­to über sei­ne Bas­ket­ball­kar­rie­re gestellt hat. Der neue Cen­ter des BBC Bay­reuth wird wie die ande­ren Spie­ler Anfang August erwartet.

Lebens­lauf

Name: Aaron Carver

Posi­ti­on: Center

Geburts­tag: 30.08.1996

Geburts­ort: Eilza­beth City (USA)

Natio­na­li­tät: U.S.A.

Bis­he­ri­ge Stationen