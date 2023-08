Grün­dungs­Tref­fen der Post-Vac-Selbst­hil­fe­grup­pe am 1. August

Die neue Selbst­hil­fe­grup­pe für Men­schen, die am soge­nann­ten Post-Vac-Syn­drom lei­den, trifft sich am 1. August zum ersten Mal. Die Betrof­fe­nen kön­nen sich ken­nen­ler­nen und in einem geschütz­ten Rah­men gemein­sam über ihre Erfah­run­gen austauschen.

Das Tref­fen fin­det am Diens­tag, 1. August, um 18 Uhr statt. Anmel­dun­gen sind über die die Kon­takt­stel­le Selbst­hil­fe unter selbsthilfe@​coburg.​de oder 09561/891576 nötig.

Die Sym­pto­me des Post-Vac-Syn­droms haben nichts mit einer nor­ma­len Impf­re­ak­ti­on zu tun, bei der der Kör­per sich mit den Vak­zi­nen aus­ein­an­der­setzt und die nach weni­gen Tagen ver­schwun­den sind. Beim Post-Vac-Syn­drom han­delt es sich um lang­fri­sti­ge Sym­pto­me, die 6 Mona­ten oder län­ger andau­ern. Die Betrof­fe­nen lei­den unter ver­schie­de­nen gesund­heit­li­chen Pro­ble­men, wie mas­si­ven Erschöp­fungs­zu­stän­den, Schwin­del oder Miss­emp­fin­dun­gen, Herz-Kreis­lauf-Beschwer­den, bis hin zu Atem­not oder Herzproblemen.