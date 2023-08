Kul­tur­preis der Stadt Bam­berg 2023 – Der Kul­tur-För­der­preis der Stadt Bam­berg wird in die­sem Jahr an Johan­na Kne­fel­kamp vergeben.

Der Kul­tur-För­der­preis der Stadt Bam­berg wird in die­sem Jahr an Johan­na Kne­fel­kamp ver­lie­hen. Dies hat der Bam­ber­ger Stadt­rat in sei­ner Sit­zung am 26. Juli 2023 beschlos­sen und damit die Ent­schei­dung der Jury bestätigt.

Johan­na Kne­fel­kamp ist aus­ge­bil­de­te Tän­ze­rin, Tanz­päd­ago­gin und Cho­reo­gra­phin. Die gebür­ti­ge Bam­ber­ge­rin absol­vier­te 2017 ihren Master als Inter­na­tio­nal Artist Edu­ca­tor an der ArtEZ Uni­ver­si­ty of Arts in den Nie­der­lan­den. Seit meh­re­ren Jah­ren arbei­tet sie in unter­schied­li­chen Berei­chen der Dis­zi­plin Tanz auf inter­na­tio­na­ler Ebe­ne. In der Kunst- und Kul­tur­sze­ne berei­chert sie Festi­vals, Kon­gres­se und Work­shops, arbei­tet als Gast­do­zen­tin an Uni­ver­si­tä­ten und beglei­tet Thea­ter­pro­jek­te, die Bewe­gung und Tanz inte­grie­ren. Sozia­le und bil­dungs­po­li­ti­sche Pro­jek­te orga­ni­siert sie in Zusam­men­ar­beit mit loka­len Insti­tu­tio­nen in Deutsch­land, den Nie­der­lan­den und in Spanien.

Mit viel Moti­va­ti­on und Ener­gie setzt sich Johan­na Kne­fel­kamp dafür ein, durch Tanz und Bewe­gung die Wahr­neh­mung und das Ver­ständ­nis für die eige­ne Per­son und die jewei­li­ge Umge­bung wei­ter­zu­ent­wickeln. Um Kin­der und Jugend­li­che auf spie­le­ri­sche Wei­se an Bewe­gung und Tanz her­an­zu­füh­ren, arbei­tet sie im Bereich Kul­tu­rel­le Bil­dung an Schu­len in Stadt und Land­kreis Bam­berg. Ihr beson­de­res Anlie­gen ist es, den zeit­ge­nös­si­schen Tanz in und um Bam­berg sicht­ba­rer zu machen, zu eta­blie­ren und die Netz­wer­ke und die Struk­tu­ren der frei­en Sze­ne zu stär­ken, z.B. durch inter­dis­zi­pli­nä­re Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te wie in die­sem Jahr das Pro­jekt „Kai­ros“, das zusam­men mit der Kir­chen­mu­sik St. Ste­phan, dem Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel (TiG) und Jugend­li­chen die Gen­res Musik, Thea­ter und Tanz mit­ein­an­der ver­bun­den hat.

Johan­na Kne­fel­kamp ver­steht es, Men­schen jeder Gene­ra­ti­on zu moti­vie­ren, zu krea­ti­ven Aus­drucks­for­men in Bewe­gung und Tanz zu fin­den und dabei immer authen­tisch zu blei­ben. Vor allem Ihre Tätig­keit in der Mit­tel­schu­le am Hei­del­steig, wo sie höchst ein­fühl­sam regel­mä­ßig sehr erfolg­reich mit Kin­dern und Jugend­li­chen arbei­tet, ver­dient beson­de­re Aner­ken­nung. Für die Stadt Bam­berg ist sie als Mit­be­grün­de­rin des Cont­weed­ance­coll­ec­ti­ve, als Festi­val­ver­an­stal­te­rin (CON.NECT Tanz­fe­sti­val) und als Ensem­ble­mit­glied im Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel unter­wegs. Dar­über hin­aus ist sie eine inter­na­tio­nal gefrag­te Tän­ze­rin, die durch ihren Aus­druck in Gestik und Mimik tief beeindruckt.

Refe­ren­tin für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus, Ulri­ke Sie­ben­haar, freut sich mit der Preis­trä­ge­rin über die Ent­schei­dung: „Johan­na Kne­fel­kamps Tanz ist unglaub­lich span­nungs­voll, tief bewe­gend und beein­druckend. Sie hat zudem die­ser bis­her nur wenig ver­tre­te­nen Form der dar­stel­len­den Kunst in Bam­berg, eine völ­lig neue Büh­ne geschaf­fen und bringt sie ent­schei­dend voran.“

Der Kul­tur­preis der Stadt Bam­berg wird im jähr­li­chen Wech­sel Kul­tur-För­der­preis oder als E.T.A.-Hoffmann-Preis ver­lie­hen. Bei­de Wür­di­gun­gen sind mit einem Preis­geld von 6.000 Euro dotiert. Nach der Ehrung des „Wild­Wuchs Thea­ter e. V.“ durch den E.T.A.-Hoffmann-Preis 2022 wur­de in die­sem Jahr der Kul­tur-För­der­preis ver­ge­ben. Er wird an natür­li­che und juri­sti­sche Per­so­nen oder Grup­pen ver­lie­hen, die durch ihre inno­va­ti­ven Akti­vi­tä­ten das kul­tu­rel­le Ange­bot in und für Bam­berg berei­chert haben oder för­de­rungs­wür­di­ge Lei­stun­gen auf dem Gebiet von Kunst und Kul­tur erbracht haben, durch ihr Leben und ihre Arbeit mit Bam­berg ver­bun­den sind und wei­te­re posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen erken­nen lassen.

Über die Ver­lei­hung der Kul­tur­prei­se ent­schei­det eine Jury, die aus der Refe­ren­tin für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus der Stadt Bam­berg, Ulri­ke Sie­ben­haar, als Vor­sit­zen­de sowie den Sach­ver­stän­di­gen Prof. Dr. Andrea Bartl, Rosa Brun­ner, Fre­de­ric Hei­sig, Ingrid Kas­per, Jonas Ochs, Petra Schwarz und Caro­la Streib besteht. Die Ent­schei­dung der Jury bedarf der Zustim­mung des Stadtrates.