Feri­en­ak­tio­nen für Kids: Städ­ti­sche Muse­en auf Kulm­bachs Plas­sen­burg bie­ten Son­der­ak­tio­nen an

Hier kommt kei­ne Lan­ge­wei­le auf! Gleich meh­re­re Aktio­nen bie­ten die Städ­ti­schen Muse­en auf Kulm­bachs Plas­sen­burg in der Feri­en­zeit an.

Zum einen tau­chen Kin­der im Alter von 8 bis 14 Jah­ren in die Welt des Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums auf der Plas­sen­burg ein. Bei der Akti­on „Super­klein“ dreht sich alles um Mini-Diora­men, die die Kids selbst her­stel­len. Der Phan­ta­sie und Gestal­tungs­freu­de sind bei „Super­klein“ kei­ne Gren­zen gesetzt. Hun­de, Kat­zen, Zie­gen, Schwä­ne und vie­les mehr war­ten auf der Plas­sen­burg dar­auf, in einer Streich­holz­schach­tel in Sze­ne gesetzt zu wer­den. Natür­lich wird auch das Muse­um gemein­sam entdeckt!

Die Ter­mi­ne für die Feri­en­ak­ti­on „Super­klein“ fin­den am 10. August 2023 sowie 1. und 4. Sep­tem­ber 2023 von jeweils 9 bis 13 Uhr statt.

Zum ande­ren laden die Städ­ti­schen Muse­en zur Feri­en­ak­ti­on „Guck­käst­chen aktiv“ herz­lich ein. Hier toben sich alle mit­ma­chen­den Kids zunächst ein­mal auf dem Burg­spiel­platz am Kauf­platz ordent­lich aus! Danach wird gemein­sam gemüt­lich auf die Plas­sen­burg gewan­dert. Dabei wird auch Aus­schau gehal­ten, wel­che Gebäu­de wohl beson­ders wich­tig für Kulm­bach und sei­ne Histo­rie sein könn­ten. Und dann wird’s krea­tiv! Nach Art der Diora­men im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um stel­len die Kin­der ihr eige­nes Kulm­ba­cher Guck­käst­chen her. Unter fach­kun­di­ger Anlei­tung basteln und bema­len sie ihr Min­i­di­ora­ma mit Stadt- und Burg­an­sicht. Und das Beste ist, dass das Kulm­ba­cher Guck­käst­chen sofort mit­ge­nom­men wer­den kann! Eine Abschluss­run­de Spie­len auf dem Burg­spiel­platz ist natür­lich auch noch drin. Die­se Akti­on ist für Kin­der im Alter von 8 bis 12 Jah­ren geplant und fin­det an fol­gen­den Ter­mi­nen statt: 18. und 25. August 2023 von jeweils 9 bis 13 Uhr.

Für bei­de Feri­en­ak­tio­nen der Städ­ti­schen Muse­en auf der Plas­sen­burg gilt: Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt 8 Euro. Eine Anmel­dung auf­grund der begrenz­ten Plät­ze ist erfor­der­lich unter 09221/940571 oder museen@​stadt-​kulmbach.​de.