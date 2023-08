„So inter­na­tio­nal war unser Sit­zungs­saal noch nie“, freu­te sich Land­rat Johann Kalb, als am letz­ten Juli­tag eine Dele­ga­ti­on der Soli­ju­gend Deutsch­lands zu Gast im Land­rats­amt war, um sich vor­zu­stel­len und sich für die Gast­freund­schaft zu bedan­ken. „Der Aus­tausch und das Mit­ein­an­der jun­ger Men­schen über Gren­zen hin­weg ist in der heu­ti­gen Zeit wich­ti­ger denn je“, ergänz­te er, ehe er für die vie­len Fra­gen der Gäste zur Ver­fü­gung stand. Kreis­ju­gend­pfle­ger Oli­ver Schulz-Mayr erläu­ter­te anschlie­ßend For­ma­te der Jugend­be­tei­li­gung im Land­kreis Bam­berg, von denen beson­ders der Jugend­kreis­tag auf gro­ßes Inter­es­se stieß.

Rund 220 jun­ge Men­schen aus zehn Natio­nen gastie­ren noch bis zum kom­men­den Wochen­en­de an der Real­schu­le Hirschaid, um vor Ort und im Rah­men von Aus­flü­gen die gemein­sa­me Zeit mit einem bun­ten Mix aus Aben­teu­er, Sport, Spaß und Bil­dungs­pro­gram­men zu gestalten.

Beein­druckt zeig­te sich die Vor­sit­zen­de der Soli­ju­gend, Jani­na San­der, von der Schu­le, die für sie die schön­ste und modern­ste Schu­le sei, an der sie in den zurück­lie­gen­den Jah­ren ihr Lager auf­schla­gen durf­ten. Von der Schul­lei­tung und Schul­ver­wal­tung über die Haus­mei­ster bis hin zu Cate­ring und Rei­ni­gung wird die für eine Schu­le eher unty­pi­sche Ver­an­stal­tung pro­fes­sio­nell unter­stützt, so dass für die Gäste kei­ne Wün­sche offenbleiben.

Die Soli­da­ri­täts­ju­gend Deutsch­lands ist die eigen­stän­di­ge Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on des RKB „Soli­da­ri­tät“ Deutsch­land 1896 e. V. (Rad- und Kraft­fah­rer­bund). Ihr Leit­spruch „Soli ist Viel­falt – Soli ist mehr“ bedeu­tet für sie, sich mit den Ange­bo­ten für Kin­der und Jugend­li­che für eine sozia­le, gerech­te, demo­kra­ti­sche und nach­hal­ti­ge Gesell­schaft einzusetzen.