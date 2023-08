KÜPS, LKR. KRO­NACH. Am Diens­tag­nach­mit­tag fan­den Poli­zei­be­am­te ver­schie­de­ne Dro­gen und meh­re­re Waf­fen in der Woh­nung eines 34-Jäh­ri­gen in Küps. Die Dro­gen und Waf­fen wur­den beschlag­nahmt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Gegen 15 Uhr am Diens­tag wur­den Zivil­fahn­der auf zwei Män­ner auf­merk­sam, die in Küps auf offe­ner Stra­ße einen Joint rauch­ten. Bei der fol­gen­den Kon­trol­le ver­such­te einer der bei­den eine Plom­be mit Haschisch zu ver­schlucken, was die Beam­ten jedoch ver­hin­dern konn­ten. Auf Anord­nung des Amts­ge­richts Kro­nach wur­de die Woh­nung die­ses Man­nes im Anschluss an die Kon­trol­le durch­sucht. Dort fan­den die Beam­ten neben ver­schie­de­nen Arten von Dro­gen zwei pro­fes­sio­nel­le Auf­zucht­an­la­gen für Mari­hua­na sowie meh­re­re Waf­fen. So hat­te der 34-Jäh­ri­ge unter ande­rem diver­se Mes­ser, eine Arm­brust und vier Wurf­ster­ne zu Hau­se. Wurf­ster­ne sind in Deutsch­land gene­rell ver­bo­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt nun gegen den Mann wegen Ver­stö­ßen gegen das Waf­fen­ge­setz und das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz. Da er die Poli­zei­be­am­ten außer­dem belei­dig­te und sich deren Maß­nah­men wider­setz­te, wird er sich auch wegen Belei­dung und Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te vor Gericht ver­ant­wor­ten müssen.