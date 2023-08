In nicht ein­mal mehr 5 Mona­ten ist es soweit und der Duft von Glüh­wein und gebrann­ten Man­deln wird wie­der über den Cobur­ger Markt­platz zie­hen, wenn am 1. Dezem­ber 2023 der Weih­nachts­markt eröff­net wird. Auch wenn das momen­ta­ne Wet­ter nicht wirk­lich weih­nacht­li­che Gefüh­le auf­kom­men lässt, lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen bereits auf Hoch­tou­ren. Sowohl für den Cobur­ger Weih­nachts­markt auf dem Markt­platz wie auch für den Alberts­platz wer­den des­halb bereits jetzt zwei pas­sen­de Weih­nachts­bäu­me gesucht.

Der Baum für den Markt­platz soll­te min­de­stens 15 Meter und für den Alberts­platz min­de­stens 10 Meter hoch sein. Bei­de müs­sen gera­de gewach­sen und rund­um gleich­mä­ßig grün sein.

Um die Bäu­me fäl­len und abtrans­por­tie­ren zu kön­nen, muss die Zufahrt für ein Kran­fahr­zeug und einem gro­ßem LKW gewähr­lei­stet sein.

Wenn Sie in ihrem Gar­ten einen gro­ßen Baum ste­hen haben, der als Weih­nachts­baum für die Cobur­ger Innen­stadt in Fra­ge kommt und den Sie ger­ne zur Ver­fü­gung stel­len möch­ten, set­zen Sie sich bit­te mit Coburg Mar­ke­ting, Herrn­gas­se 4, in Coburg in Verbindung.

Frank Brie­se­mei­ster errei­chen Sie per E‑Mail unter Frank.​Briesemeister@​coburg.​de, oder tele­fo­nisch unter 09561–898034.

Soll­ten Sie den Vor­schlag schrift­lich ein­rei­chen wol­len, geben Sie bit­te fol­gen­de Infor­ma­tio­nen mit an: Ihren Namen, Tele­fon-Num­mer (am besten mobil), Ihre E‑Mail-Adres­se, den Stand­ort des Baums, die Baum­art und mög­lichst ein Bild des Baums.