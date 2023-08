Stim­mungs­voll und unter­halt­sam – Abschieds­vor­stel­lun­gen immer sams­tags im September/​Oktober

Das Histo­ri­en­schau­spiel über berühm­te Per­sön­lich­kei­ten die­ser wun­der­ba­ren Stadt ent­stand 2017 im Rah­men der baye­ri­schen Lan­des­aus­stel­lung in Coburg damals mit sach­kun­di­ger Unter­stüt­zung von Histo­ri­kern des Hau­ses für baye­ri­sche Geschich­te unter Regie von Peg­gy Hoff­mann und Mit­wir­kung Syl­via Oelweins.

Wasch­frau Anna spielt, tratscht und klatscht sich durch das Leben der berühm­ten Men­schen, die Coburg zum Glanz ver­hol­fen haben. So erzählt sie kurz­wei­lig über die Cobur­ger Pro­mis der letz­ten vier Jahr­hun­der­te (z.B. Fried­rich Rück­ert, Mar­tin Luther oder Prinz Albert). Dabei erhal­ten Coburgs Besu­chen­de ein umfang­rei­ches Bild über die span­nen­de Geschich­te Coburgs. Zuge­rei­ste und Ein­hei­mi­sche erfah­ren etwas, was sie so noch nicht gewusst haben und zwar: wit­zig, über­ra­schend und unter­halt­sam. Ab 14 Jah­ren, Dau­er: ca. 75 Min. Von und mit Peg­gy Hoff­mann https://​www​.peg​gy​-hoff​mann​.com/

Jetzt sind die Sze­nen noch ein­mal über­ar­bei­tet, pas­send gefer­tigt für das Münz­mei­ster­haus und freu­en sich auf Ihren/​Deinen Besuch.

Es gibt jeweils nur 30 Plätze/​Auftritt; ab 15 Per­so­nen gibt es einen Grup­pen­ticket-Preis zu 15€/P. Schau­en Sie doch mal rein, wie schön, span­nend (trocken und unter­halt­sam) Coburgs Kron­ju­we­len ist https://​www​.coburgs​-kron​ju​we​len​.de/

Ter­mi­ne

Sams­ta­ge

02.09.23 14.00 + 16.00 Uhr

09.09.23 14.00 Uhr

16.09.23 14.00 + 16.00 Uhr

23.09.23 14.00 + 16.00 Uhr

30.09.23 14.00 + 16.00 Uhr

07.10.23 14.00 + 16.00 Uhr

14.10.23 14.00 + 16.00 Uhr

21.10.23 16.00 Uhr

28.10.23 14.00 + 16.00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort

im Coburgs Kunst & Kul­tur im Münz­mei­ster­haus, Ket­schen­gas­se 7 96450 Coburg (um die Ecke vom Rathaus)

Bar­rie­re­frei. Bit­te Info an uns, so dass wir Ihnen ein schö­nes Plätz­chen sichern kön­nen. Sitz­platz­kon­tin­gent: 30 gemüt­li­che Stühle.