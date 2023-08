Nach 27 Jah­ren wur­de Elke Rasch­zok-Falk als Lei­te­rin der Kita Elmar Egloff­stein ver­ab­schie­det. Bür­ger­mei­ster Ste­fan Förtsch erin­ner­te in sei­ner Rede an deren Anfän­ge als Ver­tre­tung im alten Egloff­stei­ner Kin­der­gar­ten 1989. „Ihr war es immer wich­tig, die Erzie­hungs­part­ner­schaft mit den Fami­li­en zu beto­nen“, sag­te Förtsch. „Sie ist das Gesicht der Kita, ist mit Sicher­heit, Erfah­rung, Selbst­be­wusst­sein und Ziel­stre­big­keit auch in stür­mi­schen Zei­ten vor­an­ge­gan­gen.“ Elke Rasch­zok-Falk beglei­tet heu­te bereits die zwei­te Gene­ra­ti­on Egloff­stei­ner Fami­li­en. „Ohne dich hät­te unse­re Kita land­kreis­weit nicht so einen guten Ruf“, so Förtsch.