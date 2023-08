Einen beson­de­ren Akti­ons­tag bie­tet die Wan­der­ab­tei­lung des TSV Brei­ten­güß­bach am Sonn­tag, 6. August, im Rah­men der 100-Jahr-Fei­er­lich­kei­ten des Ver­eins an: Geführ­te und kosten­lo­se Wan­de­run­gen auf drei ver­schie­de­nen Rou­ten. Start und Ziel ist jeweils das Ver­eins­lo­kal „Line Up“ an der Hans-Jung-Hal­le. Die Wan­der­strecken rund um Brei­ten­güß­bach sind alters- und lei­stungs­ge­recht aus­ge­wählt, sodass auch für weni­ger geüb­te Aus­fllüg­ler Ange­bo­te zur Ver­fü­gung ste­hen und auch Nicht­mit­glie­der sich anschlie­ßen können.

Die erste Grup­pe star­tet um 11.30 Uhr und begibt sich auf den 14 Kilo­me­ter lan­gen Rund­weg zur Güß­bach­quel­le nahe Gut Leimershof

Die zwei­te Grup­pe erkun­det ab 12.30 Uhr unter fach­kun­di­ger Füh­rung rund zwei Stun­den lang das weit­läu­fi­ge Gelän­de des ein­sti­gen Mun-Depots, das kei­ner­lei Stei­gun­gen auf­weist. Die drit­te Grup­pe legt ab 13 Uhr die acht Kilo­me­ter lan­ge Strecke zum sagen­um­wo­be­nen Schröp­pel­haus zurück, das der Bam­ber­ger Zucker­wa­ren­fa­bri­kant Schröp­pel im Jah­re 1840 als Turm für Feld­hü­ter ver­steckt im Wald bei Unter­obern­dorf erbau­en ließ.

Die Teil­neh­mer der drei Wan­der­grup­pen tref­fen gegen 14.30 Uhr wie­der am Aus­gangs­punkt ein, wo die Grup­pe „Bassd scho“ zur musi­ka­li­schen Unter­hal­tung auf­spielt, Kuchen­the­ke und Grill fürs leib­li­che Wohl bereitstehen.

Ralf Kestel